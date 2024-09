Giuly: "Yo a Montjuïc no voy, no me siento en casa"

El Barça debutará en el nuevo formato de la Champions en Mónaco. Se trata de un rival conocido porque, hace tan solo algunas semanas, goleó a los blaugrana en el trofeo Joan Gamper. Sin embargo, la relación entre ambas entidades viene de lejos: muchos han sido los futbolistas que han vestido ambas camisetas. Ahí están Sonny Anderson, Petit, Saviola, Gerard López, Gudjohnsen, Márquez, Thuram, Henry, Yayá Touré...

Uno de ellos, Ludovic Giuly, disputó 268 partidos con el equipo de esta ciudad-estado antes de firmar por el Barça, donde se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del proyecto de Frank Rijkaard, con quien ganó dos Ligas y una Champions. Ludovic es una leyenda y no dudó en reflexionar sobre su etapa blaugrana y sobre el fútbol en general charlando con SPORT.

¿Cómo le va?

Bien, estoy muy contento. Trabajo en la televisión, comentando partidos de Francia y tengo proyectos de futuro como ayudar a los futbolistas cuando dejan el fútbol.

El día después.

Es complicado. Esto acaba de un día para el otro y, si no estás preparado, puedes llegar a tener una depresión. Necesitas tener la cabeza bien, un objetivo en la vida…

Tienen tiempo y dinero.

Puedes estar un año o dos sin hacer nada, disfrutando de la familia, los hijos, viajes, hoteles… Antes solo tenías quince o veinte días al año.

¿Entonces?

Después, tu cuerpo, tu cabeza, necesita trabajar. Tener cosas para vivir, para conectar con la vida...

Giuly, exjugador del FC Barcelona, atendió a SPORT / SPORT.es

¿Ha cambiado mucho el fútbol desde que se retiró?

Ha cambiado la mentalidad, seguro, pero también los jugadores. Antes tenían más calidad, había más cracks-cracks que ahora, más talento. Un equipo puede tener un jugador que es un crack y, a veces, no es ni el bueno. En mi época había tres o cuatro jugadores en cada equipo. Ahora es más complicado. No hablo de Barça, Madrid o City, que tiene dinero para comprar jugadores buenos. Eso es fácil.

¿A qué te refieres?

Ahora los jugadores son más o menos iguales, ¿sabes? Así lo veo.

¿En qué sentido?

En el talento. Creo que el físico ha cambiado. Son más rápidos, más fuertes, son máquinas, pero técnicamente yo no veo mucho... Yo veo que hay talento, pero dura un año, dos… No cinco o seis, no una carrera de diez como Zidane, Baggio, Maldini... No hablo de Messi o Ronaldo. Está Mbappé, Yamal… Pero hay que esperar más años.

Giuly atendió a SPORT y fue muy claro en la diferencia que encuentra entre el fútbol actual y el de hace unos años / IVÁN SAN ANTONIO

¿A qué?

Falta libertad. Es todo cuadrado. Y el jugador sabe que si no hace su trabajo, no juega. Al fútbol le falta un poco de carácter, ¿sabes? De decir, voy a marcar, voy a hacer tonterías. Sobre todo en los delanteros. ¿No voy a defender bien? Vale, pero voy a marcar goles de puta madre. Lo veo con Yamal, que es joven, pero ¿va a seguir así durante diez, cinco o seis años para tener el Balón de Oro? El talento lo tiene, pero ¿cuántos años va a seguir haciendo lo mismo?

Todos los que pueda, ¿no?

Claro, pero es que ahora hay que ganar siempre partidos, el entrenador tiene un año o medio año. Y si no se va. Es que el ciclo del entrenador es muy corto y necesita ganar. Y no tiene tiempo para crecer con los jugadores. Esto es lo que le pasa en el fútbol. Falta calma, tiempo, tranquilidad, pero el tiempo es dinero.

Todo es dinero.

Un jugador que juega bien un año no se queda en su club, se va a otro. Y al club ya le va bien porque necesita dinero para vivir, para crecer. Ya no se piensa en la carrera del jugador, se piensa en el dinero. Todo va muy rápido: el fútbol, el dinero, la vida… ¡Vamos a parar un poco! La carrera de un jugador no dura un año, puede durar diez, quince… Ahora los jugadores se van a Arabia por dinero. Lo entiendo, vale, pero hay que pensarlo bien. ¿Quieres ganar dinero o el Balón de Oro? Por eso los entrenadores duran medio año.

Giuly tiene claro que Montjüic no es lo mismo que el Camp Nou y que el Barça se volverá a sentir grande cuando regrese al nuevo estadio / IVÁN SAN ANTONIO

¿Xavi es víctima de ese sistema?

Sí, claro, todo el mundo. No solo Xavi, pero es que Xavi hace un año increíble con el Barça, al año siguiente hay muchos problemas económicamente... No sé si tiene buena relación con el staff, con Deco… No estoy dentro, pero el Barça necesita ganar muchas cosas. Y si no tienes jugadores… Hay que vender para tener un equipo bueno. Y siempre está La Masia, que siempre hay cuatro o cinco jugadores cada año, pero no hay tiempo para que estos jugadores crezcan en fútbol y mentalidad. Y si no salen bien las cosas, hay que echar primero al entrenador.

Hace veinte años que Giuly llegó al Barça de Rijkaard. Aquel gol en San Siro…

Fueron tres años increíbles, no solo este gol. Tres años con Laporta, Txiki, los jugadores, la mentalidad del club, la ciudad, el campo… Para mí cada día fue un sueño jugar en el Barça. Y claro, hay momentos como el de Milán, pero lo mejor fue la final de la Champions en París, en mi país. Ganas 2-1 contra el Arsenal. ¡Eso es más que mi gol! Porque tengo ese título, la Champions con el Barça, que solo tenía una antes. Hablamos de la primera, ahora tienen cinco, pero yo estoy en ese grupo, ahí está mi nombre. Para mí es un sueño.

Les digo a mis hijos que jugué con Messi y no me creen; ¡estuve ahí tres años! Leo vino a coger mi plaza Ludovic Giuly

¿Por qué se fue?

Fueron tres años increíbles, pero cuando estás arriba hay que cambiar la mentalidad. La del jugador y la del entrenador. Si no llega la rutina.

¿También por Leo Messi?

¿Sabes lo que le digo a mis hijos? Que yo he jugado con Messi. Y no me creen, pero yo he jugado ahí tres años y él vino después para coger mi plaza. Me quedaba un año de contrato y cuando Frank me dice que voy a estar en el banquillo, después de tres años siendo titular, tantos partidos… El tema es difícil. Yo sé que Leo es un fenómeno, lo veo y lo sabía. Podía quedarme para jugar diez o quince partidos, pero a mí me gusta jugar. Y no tenía 35 años. Con esa edad claro que me quedo, pero tenía más opciones y ganas de jugar más.

¿Se siente víctima de La Masia?

No, la vida es así. Leo es un crack, un fenómeno, luego fue el mejor jugador del mundo. Tuve mi momento y ya está, el fútbol es así. Si ya no me quieres, me voy. Punto final. Hay uno mejor que yo. Sin problema.

Su vínculo nunca se ha roto. Juega en el Barça Legends.

Cuando acabas tu carrera, si no sigues en contacto con la gente con la que has formado una segunda familia, todo se va. Es así. Yo intento mantener la relación con todos. Vale, con todos es imposible, pero es mi forma de ser. Hablo con Belletti, Saviola…

¿Cómo ves al Barça hoy?

Está volviendo, no es fácil. Hay que hacer las cosas muy bien y ahora en el mundo del fútbol hay que tener dinero. El presi lo está intentando. Ahí está el Camp Nou, que espero ver pronto. ¡Joder, en ese campo he jugado yo! ¡Qué energía!

Cada vez que jugaba en el Camp Nou se me ponía la piel... ¿cómo se dice...? ¡La piel de gallina! Ludovic Giuly

No es Montjuïc.

Yo a Montjuïc no voy. No me siento en casa, no es mi casa, no lo siento así, ahí jugaba el Espanyol cuando yo estaba en el Barça. Yo quiero ir al Camp Nou. Cada vez que jugaba allí se me ponía la piel… ¿cómo se dice?

De gallina.

Eso. En el Camp Nou se genera una energía diferente, hay que esperar.

Aún no te he preguntado por el partido de Champions.

Ganaron el Gamper y quieren más. ¡Cuidado! No tienen presión.