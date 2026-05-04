Leo Saca, sin oferta de renovación, podría abandonar el Barça

Se avecina un verano con bastante movimiento en el filial del Barça. El equipo dirigido por Juliano Belletti, que venía peleando por posiciones de playoff, ha visto cómo la derrota de este fin de semana ante el Torrent por 3-1 le deja sin opciones de ascenso, recibiendo un golpe muy duro que cambia por completo el panorama tanto en lo deportivo como en la planificación de la próxima temporada.

Más allá del resultado, lo que parece claro es que habrá cambios importantes en la plantilla, ya que la situación ha provocado que muchos jugadores empiecen a replantearse su futuro, y todo apunta a que el número de salidas será elevado. Como cada año, varios futbolistas del filial y también del Juvenil A pondrán fin a su etapa en el club azulgrana. Sin embargo, en esta ocasión el contexto es distinto y ha sido claramente condicionado falta de opciones de ascenso ha acelerado decisiones. Muchos jugadores, especialmente por edad, consideran que ya han cumplido ciclo en el filial, mientras que otros cuentan con ofertas interesantes tanto a nivel nacional como internacional.

Sin oferta de renovación, por ahora

Según ha podido saber SPORT, uno de los nombres propios es el de Leo Saca. El central de 18 años aún no ha recibido, por el momento, una propuesta de renovación por parte del club azulgrana y aprovecha estos días para meditar su futuro, con varias ofertas sobre la mesa tanto de equipos nacionales como internacionales. Aunque su salida todavía no es oficial, todo apunta a que acabará dejando la disciplina azulgrana, que por ahora no ha movido ficha para asegurar su continuidad.

De origen moldavo, su trayectoria hasta llegar al Barça ha pasado por diferentes etapas formativas, lo que le ha permitido desarrollar un perfil muy completo y adaptado a las exigencias del fútbol de élite. El central destaca por su elegancia, su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás y su tranquilidad en situaciones de presión. Es un defensa alto, bien posicionado y con buena lectura del juego, cualidades muy valoradas en el modelo del Barça. Además, tiene personalidad y no le pesa asumir responsabilidad con balón, algo clave para su evolución en los últimos años.

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Semanas intensas

Como decimos, el club, día de hoy, el club aún no le ha presentado una oferta de renovación, una situación que ha despertado el interés de varios equipos. Aunque su salida no está confirmada, sí es uno de los jugadores que podría cambiar de aires este verano. En definitiva, se esperan semanas intensas en el Barça Atlètic dirigido por Juliano Belletti, con decisiones importantes que marcarán el futuro de varios jóvenes talentos de la cantera tras un final de temporada que ha cambiado todos los planes.