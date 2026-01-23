Laporta niega haber participado en una estafa

En su declaración del pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona el presidente del Barça Joan Laporta negó haber firmado ningún acuerdo con la mujer que lo acusa de estafarle unos 100.000 euros al invertirlos en las sociedades Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong, para proyectos empresariales relacionados con el Reus Deportiu y una academia de fútbol en China. Laporta dijo que no había firmado ningún documento y que no conocía personalmente a la inversora. Sin embargo, el abogado de la querellante, Pepe Oriola, ha presentado en el juzgado un contrato firmado por Joan Laporta con CSSB en el que se compran más de mil acciones de la compañía por valor de más de 50.000 dólares.

En este sentido, Joan Laporta ha emitido un comunicado en relación a esta investigación, que nada tiene que ver con el FC Barcelona, y que adjuntamos de manera íntegra a continuación:

A raíz de determinadas informaciones publicadas por ciertos medios de comunicación, que no se ajustan a la realidad, en relación a unos hechos que son objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción N.º 22 de Barcelona y, en particular, mi declaración en sede judicial del pasado 16 de enero de 2026, tengo que hacer las siguientes apreciaciones:

1.- No participé a la firma de los contratos en base a los cuales se han denunciado los hechos que son objeto de la investigación, tal y como la propia querellante -a quien no conozco- relata a su querella.

2.- No soy ni he sido nunca representando o apoderado de la sociedad CSSB Ltd. y, por lo tanto, no he firmado -ni podía firmar- ningún contrato en nombre suyo, como tampoco la recepción de fondos destinados a la mencionada sociedad.

3.- En el documento al que se a eluden a las informaciones difundidas -del que no tenía constancia y en el que no se basa la querella- se observa claramente que mi firma fue como simple testigo, es decir, que fue firmado por el representante de la sociedad CSSB Ltd. "presencia" mía, conforme a la práctica habitual de la jurisdicción donde tiene efectos el contrato.

4.- Desde el respeto por la investigación judicial en curso, manifiesto mi plena confianza en que -bien pronto- quedará resuelto que no he participado en ningún tipo de engaño, tal y como, de hecho, la Jueza encargada de la investigación ya advirtió al presentarse la querella, no admitiéndola a trámite.

Por último, hago exprés reserva de las correspondientes acciones legales en frente de todas aquellas informaciones sesgadas y/o que no se ajusten a la realidad, la finalidad de las cuales no es otra que atentar contra mi imagen, prestigio y honorabilidad.