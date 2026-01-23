¡Cumbre para la renovación de Fermín López!

Los movimientos en el Barça no se detienen ni siquiera en un mercado que parecía encaminado a cerrarse pronto. Tras la llegada de João Cancelo y la salida de Marc-André ter Stegen,el mes de enero parecía ser un mes tranquilo en los despachos. Sin embargo, según ha podido saber SPORT, varios equipos siguen mirando con lupa a uno de los centrocampistas con más proyección de la plantilla: Fermín López.

Ante este interés, el club azulgrana se ha activado rápidamente y, de manera preventiva, ya trabaja en la renovación del futbolista, consciente de que su crecimiento no ha pasado desapercibido en el mercado. La intención es clara y, aunque todo está en fase inicial, hay predisposición por las dos partes y el club propone una mejora substancial de salario y la renovación podría ser de dos años. Un movimiento pensado para blindar a un jugador que el club considera clave en el proyecto a medio y largo plazo.

Ayer, primera reunión

Según ha podido saber este periódico, ayer se llevó a cabo una importante reunión entre la dirección deportiva del conjunto azulgrana y los agentes del centrocampista, Xavier Gimenez y Joshua Barnett. La presencia del CEO de la empresa confirma la importancia de la reunión y del asunto a tratar.

Fermín, por su parte, no tiene dudas. Siempre ha transmitido su deseo de seguir en Barcelona y de convertirse en una pieza importante durante la próxima década. Se siente valorado, con confianza y con un rol cada vez más definido dentro del equipo. En el plano deportivo, su momento es excelente. El pasado miércoles, el jugador de El Campillo fue clave para ello marcando dos golazos. El primero tras un buen pase de Frenkie de Jong y el segundo con un zapatazo desde la frontal del área. Otro MVP más en Champions que suma Fermín a sus vitrinas personales.

Por ahora no hay urgencias ni prisas dado que Frrmín tiene contrato en vigor hasta 2029 y ambas partes prefieren avanzar con calma, pero con una idea común. Seguir juntos y reforzar un vínculo que, sobre el césped, cada semana parece más sólido.