Arbeloa: "Quiero que mi Madrid sea el del otro día"

Como de costumbre, Arbeloa se centró más en el espiritú competitivo al que debe aferrarse el equipo, más que a compartir ideas futbolísticas o técnicas a cerca de la plantilla. Tras haber estabilizado una situación alarmante, se le ha preguntado por la versión por la que le gustaría que se caracterizase su equipo: "quiero que mi Madrid sea el del otro día, más allá de lo tático, que muestren los valores que nos representan, carácter y mentalidad, después vendrá lo futbolístico". sigue dándole cariño a sus jugadores y cada vez se parece más a la figura de un padre.

Punto de inflexión

Arbeloa transmite un claro mensaje de unidad y esperanza al señalar ese partido como un posible punto de inflexión. Destaca que era el momento de mostrar al público la identidad del equipo, la idea de juego y, sobre todo, la necesidad de luchar todos juntos. "Ojalá el partido del mónaco sea el punto de inflexión que necesitamos, era nuestro momento, había que mostrar al público lo que queremos hacer y luchar juntos." Más allá del resultado, subraya el valor del compromiso colectivo y la convicción de que encuentros como el de Mónaco pueden marcar el inicio del cambio que el equipo necesita.

Vinicius se abraza con Mbappé en el partido ante el Mónaco / AP

El entrenador subrayó la exigencia del duelo ante el Villarreal y deja claro que el equipo espera mostrar un buen Madrid en uno de los escenarios más complicados de la Liga. Reconoce el nivel del rival y la dificultad de sumar los tres puntos, pero insiste en que el equipo está plenamente concentrado y ha trabajado a conciencia, consciente de la importancia que tiene el partido por lo que supone a nivel competitivo. "Me gustaría ver un buen madrid en un partido exigente ante el villarreal un gran equipo... es un gran partido y hay que hacerlo muy bien para llevarse los 3 puntos. Por lo que supone, es una de las salidas mas complicadas de la liga y somos conscientes de ello. Estamos centrados y hemos trabajado en ello."

"La renovación de Vinicius no me corresponde a mí"

"Deseo que Vini siga haciendo historia en el Real Madrid, pero su renovación no me corresponde a mí. Me corresponde sacar su mejor versión." Acerca de las palabras del brasileño tras su gran actuación en la Champions, solamente pudo mostrar su afecto y sus ganas de continuar teniéndole en sus filas, sin embargo, "echó balones fuera" y dejo caer la responsabilidad de la decisión en el propio jugador y la directiva del club.

Cada día que pasa en el cargo, parece ir adaptándose a la situación, tanto es así, que cuando le tocó responder sobre el malestar generado en cierto sector de la afición, sobre su parada delante de las quince copas de europa, las resolvió de manera clara. "Cuando uno ve todas las copas de europa, sentí en un momento la historia del real madrid. Ancelotti también publicó una foto en su lugar desde el estadio, si lo hace él, será porque impone. Estoy tranquilo ante las criticas y me centro en mi trabajo".

Álvaro Arbeloa, en el banquillo durante el duelo de Champions entre Real Madrid y Mónaco / AP

Sobre aventurarse al mercado invernal

"Repito. Tengo una plantillla extraordinaria, si alguna vez hace falta algo hay una grandísima cantera." El técnico blanco, respaldado por su profundo conocimiento del club, asegura que no hacen falta fichajes, ya que cuenta con una plantilla de gran nivel y, si en algún momento surge una necesidad, la cantera siempre está preparada para responder.

El salmantino se muestra líneal ante sus palabras y el guión de opinión propia desde su primer día no varía demasiado. Quiere un grupo que, pese al enorme talento que posee, muestre el esfuerzo y la mentalidad ganadora necesaria para ganar en el Real Madrid. Además, quiso restar protagonismo a su figura y destacó que su papel se limita a ayudar a los jugadores. Aseguró que el ambiente en el vestuario es bueno, que ha sido recibido con los brazos abiertos y que, en sus primeros días, solo percibe una dinámica positiva basada en la confianza.