Jordi Farré revela un nuevo precandidato a la presidencia del Barça

Jordi Farré, ha acudido al programa 'Tú Diràs' de RAC1 y ha desvelado el nombre de un nuevo precandidato a la presidencia del Barça. Se trata de Josep Triadó, el actual alcalde de Premià de Dalt, que fue el segundo firmante del voto de censura que impulsó Farré en 2020. "Daré todo mi apoyo a Josep Triadó. Tiene decidido presentarse y está acabando de perfilarlo pero yo no tengo ningún interés electoral", ha asegurado.

Farré también ha insistido que mantiene su idea de presentar una moción de censura a Laporta y su actual junta, aunque no ha desvelado una fecha concreta todavía.

"No ha cambiado nada. Desde el primer momento dijimos que no era por un tema deportivo. Estamos muy contentos de que las cosas vayan bien. Si no la ponen los grupos que me dijeron que la presentarían, la pondré yo. No se va a dilatar mucho en el tiempo. Cuando lo haga no se enterará nadie antes", ha subrayado.

#TuDiràs | 🎙️ @JordifarreFcb revela que l'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, aspira a ser candidat a les pròximes eleccions del Barça



🗣️ "Donaré tot el meu suport a Josep Triadó. Té decidit presentar-se i està acabant de perfilar-ho"



▶️ https://t.co/mgiw08BjgZ pic.twitter.com/67LLVYXRpA — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) January 23, 2025

En este sentido, lamento las presiones que recibieron hace unas semanas de parte de la oposición cuando ya tenían pensado presentarla junto a Marc Cornet. "Pasaron cosas extrañas aquella tarde. Me escribió mucha gente, así que paré el móvil, me levanté a las cinco de la mañana y el señor Cornet tuvo muchísimas presiones. Víctor Font le dijo literalmente que se pondrían en contra de esta moción. Por eso se sintió presionado, porque ha sido una persona muy cercana los grupos y les da la oportunidad", empezó diciendo.

"Yo no tengo ningún interés en ponerla pero veía que no lo hacía nadie. Si viniera un extraterrestre de la luna y la pusiera ya me iría bien. Me hacen gracia los que hablan de una moción de confianza, ¿cómo se hace una moción de confianza? Lo que recogen los estatutos es una moción de censura; el resto son fuegos artificiales. No ha cambiado nada para no ponerla, pero quiero que la pongan estos grupos que tienen cierta identidad. Los ayudaré en lo que haga falta pero quiero que sean ellos, que es a quien les toca".