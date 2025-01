El misterio de la cláusula de rescisión de Araujo

Este jueves 23 de enero, el FC Barcelona hizo oficial la renovación de Ronald Araujo. Después de estar cerca de salir en este mercado de invierno, el club azulgrana ha sido capaz de retener al defensor charrúa. El uruguayo estampó su firma en el nuevo contrato, que alarga su vinculación con el Barça hasta 2031. Sin embargo, a diferencia de lo habitual, en el comunicado emitido por la entidad catalana, no se especifica la cláusula de rescisión.

El precio de salida del central azulgrana es todo un misterio, aunque el motivo de este secretismo tiene un motivo muy claro y evidente. De hecho, una de las claves del acuerdo para la renovación de Araujo ha sido una fuerte bajada de su cláusula de rescisión, que hasta ahora estaba cifrada en 1.000 millones de euros para evitar que grandes clubes tuviesen facilidades para ficharle a un precio asequible.

El central, ya tentado por las ofertas de otros equipos, no quería sentirse atado por este valor tan elevado. De esta forma, en caso de no estar conforme con su rol en el FC Barcelona por una pérdida de protagonismo, como ya pasó en las últimas semanas por la inamovible pareja Cubarsí-Íñigo Martínez, Araujo se guarda una bala en la recámara para facilitar su marcha.

Esta nueva cláusula sería beneficiosa para el zaguero uruguayo, pero también para el club, ya que el precio de venta del jugador siempre será superior (si se mantiene su rendimiento) que el que podría haber obtenido este invierno o el próximo verano, ya que iba a convertirse en agente libre en 2026.

En cualquier caso, el Barcelona no ha querido hacer publicidad de la nueva cláusula estipulada en el contrato para así no llamar la atención de otros grandes clubes interesados en el defensor charrúa. El Barça confía en Ronald Araujo como un valor de futuro y espera que se convierta en uno de los líderes del equipo de Hansi Flick, por lo que no se plantea una venta a corto plazo.