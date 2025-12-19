Precaución total con Pedri para Villarreal

Pedri está siguiendo un trabajo específico para que pueda estar el domingo en el partido de Liga ante el Villarreal. La intención es que esta semana descansara tras el duelo frente a Osasuna, pero tuvo que salir 15 minutos en Guadalajara para ayudar a solventar el partido, todavía empatado cuando saltó al césped.

Fue poco tiempo, pero muy necesario ya que fue en este espacio de tiempo cuando el Barça marcó los dos goles de la victoria. Pedri es imprescindible. Hansi Flick ha recurrido a él a la mínima que ha podido ya que se ve otro equpo cuando el tinerfeño no está sobre el terreno de juego.

Ausente en el entrenamiento

En la vuelta a los entrenamientos de este viernes, cuando el equipo estaba citado máximo a las 9.30h de la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el tinerfeño se ha presentado en las instalaciones del club a las 10.30 h. para volver a seguir con su plan individual específico con la idea de que juegue en Villarreal.

No deben saltar las alarmas ni mucho menos, pero serán el cuerpo médico y las sensaciones del propio jugador las que marquen si estará disponible o no contra el submarino en La Cerámica.

Vuelta exprés

Pedri no ha podido tener una vuelta paulatina a la competición después de la lesión sufrida en el Santiago Bernabéu. El equipo debía dar caza al Real Madrid en la Liga y la situación en la Champions League se había complicado tras el empate en Brujas y la goleada sufrida en Stamford Bridge.

El de Tegueste tuvo 30 minutos ante el Alavés y ya entró directamente en el equipo titular frente al Atlético de Madrid en un partido crucial para la Liga. Solo pudo descansar media hora en el choque encarrilado frente al Betis y tuvo que jugar los 90 minutos ante el Eintracht y 89 contra Osasuna por los resultados tan apretados.

Todo ello ha provocado que su regreso a la competición no haya sido la ideal. La intención es que entrara poco a poco y por esto está recibiendo un tratamiento especial.

Pedri es un jugador mágico. El tinerfeño difícilmente se perderá el último partido antes del parón navideño. Después podrá cargar pilas durante el parón navideño con el regreso a la Liga el 3 de enero ante el Espanyol en Cornellà y, muy especialmente, para la Supercopa de España con el enfrentamiento ante el Athletic Club en Arabia del 7 de enero.

El Barça quiere revalidar el título y, para ello, requiere de Pedri ante una hipotética final frente al Real Madrid o el Atlético de Madrid.

El salvador

El club barcelonista está cuidando a Pedri con mucho mimo. No se puede permitir el lujo de perderle y solo le puede dar pequeños descansos. Salió al rescate en Guadalajara, pero no había otro remedio. El Barça requería de su fluidez si quería pasar la eliminatoria de 1/16 de final de la Copa del Rey.

El Barça actual es Pedri y diez más. El resto de juadores pueden tener incluso alguna alternativa, como es el caso de Lamine Yamal con la amplia nómina de delanteros, pero no hay otro jugador de creación de su nivel.

En realidad, Pedri es considerado actualmente como el mejor centrocampista del mundo. Así es considerado por los rivales y compañeros de profesión.

Su calidad es básica para el Barça y la selección. De la Fuente también lo necesita al cien por cien para la gran cita que llega el 27 de marzo con la Finalissima y, muy especialmente, para el Mundial de Estados Unidos, una cita en la que quiere levantar la segunda estrella para España.