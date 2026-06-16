Joan Garcia se vuelca con los jóvenes porteros en su Campus

El portero Joan García pondrá en marcha este verano el Campus Joan García, una iniciativa destinada exclusivamente a la formación de porteros y porteras que se celebrará del 27 al 31 de julio de 2026 en las instalaciones de Soccerland Catalunya, entre Blanes y Tordera.

El campus estará dirigido a jóvenes nacidos entre 2008 y 2018, con edades comprendidas aproximadamente entre los 8 y los 18 años, y ofrecerá modalidades tanto residencial como no residencial. El objetivo principal será proporcionar una formación específica y de calidad para los guardametas a través de entrenamientos adaptados a cada etapa de desarrollo.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será la atención personalizada, con una ratio de un entrenador por cada ocho porteros, lo que permitirá un seguimiento técnico constante durante toda la semana. Los participantes trabajarán contenidos específicos de portería, tecnificación individual, situaciones reales de juego y ejercicios diseñados según la edad y el nivel de cada grupo.

Además de la presencia de Joan García, la organización ha anunciado la participación de invitados especiales que compartirán experiencias y conocimientos con los asistentes a lo largo del campus.

Instalaciones impecables

Las instalaciones de Soccerland Catalunya cuentan con campos de fútbol, zonas de sombra, espacios de descanso y piscina, ofreciendo un entorno ideal tanto para la preparación deportiva como para la convivencia. Los participantes recibirán además dos equipaciones completas incluidas en la inscripción.

Para aquellos que opten por la modalidad residencial, el programa incluirá actividades diarias de carácter lúdico y educativo, con el objetivo de complementar la formación deportiva y fomentar valores como el compañerismo y la convivencia.

Lado social

El Campus Joan García también tendrá una importante vertiente social. La organización ha confirmado que el proyecto contará con un carácter solidario, destinando becas a niños y niñas en riesgo de exclusión social para facilitar su acceso a la experiencia formativa.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web oficial del campus, donde los interesados podrán consultar toda la información relativa al programa y las diferentes modalidades de participación. Contacto: info@campusjoangarcia.com. Web/Inscripciones: campusjoangarcia.com.com