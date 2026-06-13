Joan Garcia, un premio a una temporada enorme

La presencia de Joan Garcia en el Mundial era una posibilidad remota a inicios de año. Pocos lo veían factible dada la continuidad de De la Fuente en sus convocatorias por lo que a los porteros se refiere. Llamaba a tres a los que mantenía con el paso de los partidos y de los torneos. Eran intocables y no parecía existir espacio para el azulgrana.

Tras la primera media temporada en el Barcelona, Garcia había hecho ya lo más difícil, incluso superado con creces lo que algunos dudaban: Fichar por el Barcelona y que la presión no se le comiera, ser titular en el equipo sin que la sombra de Ter Stegen le tapara, saltar al CampNou, cometer un error y que el estadio no se le hiciera enorme, enfrentarse al Espanyol en Cornellà y no acusar ni un ápice de nerviosismo. La presión que ha tenido que superar esta temporada demuestra la grandeza de este guardameta.

Joan García y Dani Olmo antes de la salida de la Selección hacia Puebla / RFEF

Situación extrema

Es, en estas situaciones, cuando se aprecia de lo que uno es capaz. Es de una pasta especial y la mentalidad le acompaña. Joan Garcia ha demostrado que es un grande, y que puede serlo mucho más de lo que ha enseñado en el presente curso. No es fácil superar todos los obstáculos con los que se ha encontrado. Yhacerlo con la jerarquía mostrada por el de Sallent todavía menos.

También hay que admitir que estuvo hábil De La Fuente en buscarle espacio en la última convocatoria previa al Mundial, un rango que se consolidó cuando llegó la lista definitiva. El meta azulgrana, sin embargo, es quien más puso de su parte. Gracias a sus actuaciones con el Barça, el catalán está donde se merece por méritos propio.

Hoy, Joan Garcia no será titular, pero se ha colado sin peros entre los elegidos de De La Fuente. Dada su edad, tiene margen para ser la referencia de la selección en un futuro no muy lejano. El debate de si debe ser titular ha desaparecido del entorno, una gran noticia para el propio Joan porque no siempre es fácil ni hay que vivir en el ojo del huracán.