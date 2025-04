Inzaghi: "El Barça es el mejor equipo del momento, pero no tenemos miedo"

Con la palabra crisis rondando los titulares de prensa sobre su equipo y la ilusión de afrontar las semifinales de Champions League, Simone Inzaghi acudió a la rueda de prensa con un discurso bien aprendido: resaltar el trabajo de los suyos a lo largo de estos años y remarcar el impresionante equipo que es este Barça con halagos constantes.

"Los chicos han estado increíbles en estos 4 años. Estos últimos 3 partidos no eliminan todo ese esfuerzo. Hemos analizado esos partidos, sabemos que hemos estado trabajando bien, hemos logrado algo único, por encima de las expectativas", empezó diciendo en sala de prensa.

Ya desde un inicio, Inzaghi dejó clara su admiración por este Barça: "¿El momento más difícil en el Inter? Estoy afrontando unas semifinales de la Champions League, no puede ser. Hay mucho entusiasmo. Probablemente el Barça sea el mejor equipo en este momento, necesitamos poner todo en su sitio para competir con un equipo muy fuerte".

"Conocemos al Barcelona. Flick es un grandísimo entrenador que ha dado trabajo ofensivo al equipo, que está muy bien organizado. Tiene excelentes futbolistas de ataque, centrocampistas, un montón de jugadores que han crecido en la cantera. Máximo respeto, pero les miramos cara a cara, no tenemos miedo porque hablamos de grandes equipos, como lo fue el Bayern. La competición es grande, pero queremos decir lo nuestro", analizó en rueda de prensa.

"Pienso que el Inter, Barça, Arsenal y PSG son los mejores equipos de Europa porque han llegado hasta aquí en Champions", volvió a recalcar ante las preguntas de los medios.

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue Lamine Yamal: "Primero quiero felicitar al Barça por sacar esos grandes talentos que están creciendo. Lamine es un talento único en el mundo. Hace grandes jugadas, pero también es muy útil para el equipo. No solo hace jugadas individuales".

"El Barça es un equipo bien construido en el tiempo. Les conocemos porque jugamos contra ellos. Es un grandísimo equipo. Tienen todo lo que se necesita para jugar un gran fútbol. Primero fue Xavi, que para mí es un gran entrenador, y ahora Flick está aportando una gran organización, como ya hizo con el Bayern y Alemania", sentenció Inzaghi.

Además, el técnico del Inter no quiso dar demasiadas pistas sobre el once: "Thuram ha entrenado con el equipo, pero todavía tengo que tomar la decisión. Pavard es el único que no estará disponible. Tengo que elegir la defensa. No habrá cambio táctico si no está Thuram. Tendré que elegir entre Taremi y Arnautovic. Veremos. El equipo está bien a nivel físico, Dimarco también".

"Son dos partidos, así que con Thuram veremos mañana. Con el Barça necesitaremos ser pulcros, pasar la pelota con precisión, defender compactos como equipo porque ellos son ofensivos. Claro que necesitamos hacerlo mejor. Los chicos están comprometidos siempre, es increíble cuánto dan por la camiseta. Los fans han entendido nuestros duros esfuerzos", dijo sobre su equipo.