¿Por qué anularon el gol del Barça tras seis minutos de revisión?

Inaudito lo visto en el Riyad Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

El árbitro, Juan Martínez Munuera, tardó más de seis minutos entre que concedió el gol de Pau Cubarsí y finalmente lo anuló a instancias del colegiado de VAR, Pablo Gonález Fuertes. Fue en el minuto 52 de partido y suponía el 4-1 en el marcador.

Una jugada tan ajustada e inverosímil que, tras la decisión, aún había dudas sobre qué era exactamente. Finalmente, el colegiado sancionó fuera de juego de Pau Cubarsí, el goleador, por un toque de rebote de Robert Lewandowski.

Ambos jugadores del Barça se encontraban habilitados en el momento del tiro de Fermín López debido a la posición de Matteo Ruggeri, pero el conjunto de rebotes en el área hizo que Pablo González revisara la acción.

La clave en la acción fue el toque del '9' del Barça con su rodilla tras el rebote del balón en Dávid Hancko. Ese es el momento en el que el VAR paró la acción y determinó que la posición del central culé era más adelantada a la del penúltimo defensor colchonero, según la tecnología de fuera de juego.

El incidente tardó tanto tiempo en ser sancionado debido al cúmulo de piernas involucradas en los rebotes y la poca distancia entre ellas. Tal y como explicó el colegiado sobre el mismo terreno de juego, se tardaron esos seis minutos ya que el SAOT, el sistema de fuera de juego semiautomático, no detectaba bien las piernas en las que marcar la línea. Esas líneas fueron, al final sobre el pie de de Cubarsí y en el de Ruggeri, que se encontraba en el aire en ese momento.

La acción dejó desconcertados tanto a los protagonistas sobre el terreno de juego como a los tertulianos y expertos arbitrales tras el partido.

El comunicado del CTA

Antes de que acabara el partido, el Comité Técnico de Árbitros emitió una nota informativa oficial para aclarar la jugada y el "fallo" en el uso del sistema de vídeoarbitraje.

"Con respecto a la jugada del gol anulado factualmente al FC Barcelona, en la valoración de la jugada, y siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT", empieza diciendo el comunicado.

"En el transcurso de dicho análisis se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores", continúa. "Tras intentar que el sistema recalibrarse la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta".

Y finaliza: "Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva (al no haber podido operar con sistema SAOT)".