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FC BARCELONA

Harry Kane toma una decisión final sobre su futuro

En Alemania confirman los contactos entre el Barça y el delantero inglés antes de negociar su renovación con el Bayern

Bayern de Múnich - PSG I El gol de Harry Kane

Bayern de Múnich - PSG I El gol de Harry Kane

Harry Kane dio esperanza al Bayern con un gol tardío / Champions

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Víctor González

Víctor González

Harry Kane está viviendo la temporada de su vida. A los 32 años, el delantero inglés atraviesa un momento extraordinario y ya suma 72 goles entre el Bayern de Múnich y la selección inglesa. Los dos últimos llegaron esta misma semana, con un doblete decisivo para remontar el partido frente a México y clasificar a los 'Three Lions' para los octavos de final del Mundial.

Mientras el capitán inglés sigue acaparando focos en Estados Unidos, su nombre continúa muy presente en los despachos del Spotify Camp Nou aunque la prioridad absoluta continúa siendo Julián Álvarez. El Barça lleva meses valorando el mercado de delanteros pensando en el relevo de Robert Lewandowski y Kane siempre ha aparecido como una de las opciones que más consenso generan dentro del área deportiva. Su experiencia, capacidad goleadora y perfil competitivo encajan perfectamente en el tipo de delantero que gusta en el club.

De hecho, en las últimas semanas varias informaciones procedentes del Reino Unido y de Alemania han coincidido en señalar que el Barça contactó con el entorno del futbolista para conocer de primera mano cuál era su situación y, sobre todo, si estaría dispuesto a cambiar de aires una vez finalizara el Mundial.

Sin embargo, la respuesta recibida desde el entorno del internacional inglés no invita al optimismo. Según explica el periodista Christian Falk en el pódcast 'CF Bayern Insider', el interés azulgrana existió y hubo un acercamiento para explorar el escenario, pero el futbolista tiene muy clara cuál es su hoja de ruta.

La intención de Kane pasa por continuar en el Bayern de Múnich y ampliar su contrato, que actualmente finaliza en junio de 2027. Eso sí, tanto el jugador como el club alemán han decidido aplazar cualquier negociación hasta que concluya el Mundial, con el objetivo de evitar distracciones en plena competición.

La postura del delantero es firme. Según la información de Falk, únicamente está dispuesto a escuchar la propuesta del Bayern cuando llegue el momento de sentarse a negociar, dejando fuera de la ecuación al resto de pretendientes. Un escenario que enfría considerablemente las opciones del Barça, que deberá seguir atento a la evolución del mercado.

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En el Camp Nou tampoco existe la intención de embarcarse en ninguna negociación ya que, de momento, sigue a la espera del caso Julián como confirmó Joan Laporta en la toma de posesión. El desenlace de la operación del argentino marcará buena parte de la planificación y entonces, si finalmente Julián Álvarez decide seguir en el Atlético de Madrid, sí que tocará mover ficha, aunque todo parece indicar que Harry Kane ya no será una opción.

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