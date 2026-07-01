Impacto Gordon: dos asistencias a Kane para liderar la remontada de Inglaterra

Anthony Gordon volvió a demostrar por qué el Barça apostó por él. El extremo inglés fue el gran revulsivo de Inglaterra en el triunfo por 2-1 ante la República Democrática del Congo y resultó decisivo para completar una remontada que parecía muy complicada. Los ingleses perdían desde el minuto 7, pero la entrada del nuevo futbolista azulgrana cambió por completo el partido y acabó con dos asistencias a Harry Kane para sellar el pase a los octavos de final.

Gordon había comenzado el Mundial como titular tanto ante Croacia (4-2) como frente a Ghana (0-0), después de llegar a la gran cita en un gran momento de forma tras firmar un gol y una asistencia en el amistoso previo ante Costa Rica. Sin embargo, no disputó ni un solo minuto en el último partido de la fase de grupos contra Panamá y tampoco fue titular en los dieciseisavos frente al Congo.

Con Inglaterra atascada y sin capacidad para generar peligro, el seleccionador movió el banquillo en el minuto 61. Gordon entró por Rashford y, junto a la incorporación de Bukayo Saka, revolucionó el encuentro. El extremo del Barça aportó profundidad, desequilibrio y una amenaza constante por la banda izquierda, alternando centros con conducciones hacia dentro para romper una defensa que hasta entonces había controlado el partido.

El premio llegó apenas once minutos después. En el 72', Gordon puso un centro perfecto desde la izquierda que encontró la cabeza de Harry Kane para establecer el empate. El guardameta Mpisa llegó a rozar el balón, pero no pudo evitar el 1-1.

Y cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, volvió a aparecer la conexión entre ambos. En el minuto 86, Gordon recuperó el balón en campo rival, condujo con decisión hacia la frontal y firmó un brillante y elegante pase para un Harry Kane que volvió a demostrar su instinto goleador y no perdonó para culminar la remontada.

Lo que pide Flick

Más allá de las dos asistencias, el inglés dejó detalles que explican por qué encaja en la idea de Hansi Flick. Se mostró muy activo tras pérdida, intenso en la presión, agresivo en la recuperación y siempre ofreció soluciones para dar continuidad a las jugadas. Incluso encontrándose con un inspirado Aaron Wan-Bissaka en el uno contra uno, nunca dejó de insistir, alternando acciones por fuera con apariciones por dentro para generar ventajas. Y otra cosa: es un gran agitador de partidos.

En apenas media hora sobre el césped, Anthony Gordon cambió el rumbo del partido. Dos asistencias, una conexión inmediata con Harry Kane y una actuación que confirma el impacto que puede tener el nuevo fichaje del Barça tanto en Inglaterra como, próximamente, en el Spotify Camp Nou