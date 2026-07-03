Harry Kane reina en las eliminatorias

Harry Kane continúa agrandando su legado en el fútbol internacional. El delantero inglés lidera con autoridad la clasificación de goleadores europeos en las fases de eliminación directa de los grandes torneos desde la Eurocopa 2020, un registro que pone de relieve su capacidad para aparecer en los momentos de máxima exigencia.

Con un total de diez goles, el capitán de Inglaterra encabeza una lista reservada para los futbolistas que mejor han respondido cuando no hay margen de error. En este tipo de encuentros, en los que una derrota supone la eliminación, Kane ha demostrado una regularidad difícil de igualar, convirtiéndose en el principal referente ofensivo de su selección.

Por detrás aparece Kylian Mbappé, autor de siete tantos. El atacante francés, considerado uno de los futbolistas más determinantes del panorama internacional, mantiene cifras sobresalientes, aunque todavía a cierta distancia del registro del inglés. Ambos dominan una clasificación en la que el resto de jugadores aparecen bastante más alejados.

El tercer escalón lo comparten Dani Olmo, Kasper Dolberg y Gonçalo Ramos, todos ellos con tres goles. La presencia del internacional español confirma su importancia en las grandes citas, donde ha sido capaz de aportar desequilibrio y pegada en partidos de máxima presión. Sus tantos le sitúan al nivel de dos delanteros de perfil eminentemente goleador como el danés Dolberg y el portugués Ramos.

El dato también refleja la enorme diferencia entre Kane y el resto de perseguidores. Sus diez goles no solo le permiten liderar con claridad la clasificación, sino que evidencian una extraordinaria consistencia en las fases decisivas de Eurocopas y Mundiales disputados desde 2021.

Más allá de los números, esta estadística subraya un aspecto especialmente valorado en el fútbol de selecciones: la capacidad para decidir eliminatorias. Los goles en estas rondas tienen un peso específico mucho mayor que en la fase de grupos y suelen marcar el destino de los equipos. En ese escenario, Harry Kane ha sido, con diferencia, el futbolista europeo más fiable de los últimos grandes torneos.