El Barça, a por la victoria en Peñíscola para acercarse al líder

El Barça de Javi Rodríguez se vuelve a poner este sábado el traje de liga para visitar la pista del Servigroup Peñíscola (19.30 horas) después de superar con solvencia su duelo de dieciseisavos de Copa del Rey. Con un Matheus en racha, los azulgranas impusieron su mayor nivel ante un CD Virgili Cádiz de Segunda B que presentó batalla con un juego serio pero acabó cediendo por 1-4.

Con el billete a octavos de la Copa en el bolsillo, el Barça afronta un duelo contra un Peñíscola de la zona baja que apenas ha sumado tres victorias en las diez jornadas disputadas hasta el momento: en la cuarta jornada contra Jaén Paraíso Interior (3-2); en la sexta, contra el colista, el Alzira (4-6); y en la octava, a domicilio contra el Noia (1-2). Al partido se presentan con buenas sensaciones tras acceder a octavos de Copa ante el Avanza Jaén (1-4).

El Barça ha comenzado con buen pie la era Javi Rodríguez con seis victorias, dos empates y dos derrotas en su casillero para ser tercero, a ocho puntos ElPozo Murcia-Costa Cálida (un partido más). Los murcianos empataron en el duelo adelantado por el compromiso europeo de su rival, Illes Balears Palma futsal, que afronta los octavos de Champions. Igual que el segundo, el Jimbee Cartagena, que venció al Viña Albali Valdepeñas (3-4).

Golpe a la clasificación

El Barça podría recortar este fin de semana la distancia y situarse a solo cinco puntos del líder si consigue superar a Peñíscola en casa, en un duelo que puede convertirse en trampa ante un rival irregular. Una victoria supondría un buen revulsivo después de firmar en la última jornada la primera derrota en el Palau de la temporada. Ante el Quesos El Hidalgo Manzanares (2-3), los azulgranas volvieron a acusar la falta de acierto, uno de los puntos débiles del equipo en este primer tramo de la temporada.

"Lo trabajamos y espero que lo de no acertar en los goles sea solo una mala racha", indicó Javi Rodríguez tras el encuentro. Tras el duelo del martes en Cádiz, el equipo regresó el miércoles a Barcelona para comenzar a preparar el partido de liga con garantías.

Pese a la situación de Peñíscola, el técnico azulgrana no se fía y es consciente de que es "un equipo complicado en una pista complicada". "Peñíscola no hace justicia todo lo que está haciendo para estar en la posición que está. Ya vimos todos los problemas que daba a todos los equipos el año pasado y la temporada que dio, así que es un rival a tener en cuenta", comentó Javi Rodríguez en declaraciones difundidas por los medios del club.

El entrenador habló también sobre la victoria en Cádiz y las sensaciones del equipo, asegurando que "las cargas disminuyen cuando ganas; si vas a la Copa del Rey y quedas eliminado, estaríamos destrozados, pero la victoria te da ese plus para estar más fuerte". "El equipo está con ganas, hay que seguir peleando en esta liga tan justa entre todos los equipos y sabiendo que hay que hacer un buen partido si queremos puntuar allí", zanjó.