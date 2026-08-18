Así fichó el Barça a Jordi Pesquer cuando tenía 7 años: "Cambió la nieve por el balón y su golpeo con la zurda ya era bestial"

Muchos aficionados del Barça que siguieron el último partido amistoso contra el Basilea quedaron impactados por el nivel que mostró Jordi Pesquer. El lateral izquierdo de 17 años ya había participado en los anteriores encuentros de la pretemporada pero en tierras suizas exhibió su enorme potencial.

Entrenamiento en el Saint George’s Park de Pesquer y Adeyemi / Dani Barbeito

Uno de los que menos se sorprendió fue Isidre Gil. El emblemático cazatalentos del Barça fue el que redactó el informe para fichar a Pesquer cuando este tenía apenas siete años. El informe de Isidre Gil es del 3 de febrero del 2016. por primera vez

El ojo clínico de Isidre Gil

Isidre lo vio por primera vez cuando Pesquer formaba parte del equipo benjamín del Llinars, el equipo del pueblo del pequeño Jordi. Pesquer jugaba dos categorías por encima de su edad pero destacaba como ninguno. En aquel entonces Jordi actuaba de delantero y su manera de jugar convenció al ojeador que también descubrió a Lamine, Ebrima, Xavi Espart, Casadó o Marc Guiu entre muchos otros.

El partido en el que Isidre Gil quedó convencido del potencial de Pesquer fue un encuentro de benjamines entre el Vic Riuprimer y el Llinars. El observador del Barça quedó prendado de muchas virtudes del delantero rubio. Pesquer era valiente, atrevido, intenso y su golpeo de balón era impecable.

Isidre Gil es el observador más emblemático del fútbol base del Barça / Familia Isidre Gil

Era, con mucha diferencia, el mejor jugador de su equipo y marcaba goles con facilidad pero lo que acabó de convencer a Gil fue su manera de comportarse.

Pesquer era la figura de su equipo pero destacaba por su implicación defensiva y su compromiso con el equipo, valores difíciles de encontrar en un jugador de ataque desequilibrante.

De los esquís a la pelota

Este aspecto iba ligado con el carácter de Pesquer. Isidre Gil detectó enseguida que se trataba de un chico inteligente y con la cabeza en su sitio. Su familia era muy amante del esquí y mientras jugaba en el Llinars compaginaba la afición por la nieve con los partidos de fútbol.

Cuando el Barça se interesó por él y lo acabó captando Pesquer dejó aparcado los esquís para centrarse en la pelota y las porterías.

Jordi Pesquer celebra un gol con David Obinna, Iu y Fran Orduña / JAVI FERRANDIZ

Sus padres Joan y Belén siempre le han ayudado a no perder la humildad y la capacidad de trabajo para esforzarse a lograr su sueño de debutar con el primer equipo barcelonista.

Los informes de Isidre Gil llegaron a Marc Serra y los responsables de la cantera y se decidió incorporarlo al prebenjamín de la temporada 2016-17. Antes de ello tuvo que superar una prueba en un partido de entrenamiento que no supuso ningún obstáculo para que se le incorporara al Barça.

Un lateral puro

Desde entonces empezó su etapa de formación en el fútbol formativo barcelonista. Siempre ha jugado de lateral izquierdo y aunque en alguna ocasión ha ejercido de extremo en el Barça siempre han pensado en él como un magnífico carrilero izquierdo.

En el Llinars destacó como delantero pero ya en el prebenjamín barcelonista se asentó como un lateral izquierdo puro.

Orian, Fermín y Pesquer en la pretemporada / Dani Barbeito

Rápido, potente, concentrado y con gran habilidad para sacar centros precisos, de Pesquer destacan que se crece cuando la exigencia aumenta y que le van los retos.

La ausencia de Cancelo le ha permitido ganarse minutos con Flick y aunque lo lógico es que regrese al Barça Atlètic o al Juvenil A su experiencia con el primer equipo le servirá para seguir progresando.

Jordi Pesquer pasó revisión médica con el filial el lunes / FCB

El Barça lo captó del Llinars cuando era prebenjamín y esta es ya su undécima temporada defendiendo los colores del Barça.

Jordi Pesquer ha jugado cinco temporadas en el fútbol-7 y ha superado todos los controles de calidad para superar las categorías infantil y cadete.

ADN Barça

La temporada pasada fue su primera como juvenil y jugó habitualmente con el Juvenil B hasta saltar al Juvenil a en el tramo final del curso.

En el Barça están muy satisfechos de poder promocionar a jugadores que suman toda la vida en el club ya que el ADN Barça lo tienen impregnado en su piel.

Los que lo han visto crecer desde que jugaba en el fútbol-7 destacan que sus cualidades son ideales para ser el lateral izquierdo del futuro: "Es rápido, tiene una técnica depurada, conduce bien y su golpeo con la zurda es bestial".

Jordi Pesquer, en una imagen con el Barça / FCB

De Pesquer siempre se destacan sus virtudes ofensivas pero un aspecto clave para entender su progresión es como se ha centrado en ser un lateral seguro en tareas de marcaje.

Es curioso que ante el Birmingham Jordi Pesquer falló un penalti con un chut al larguero.

En el fútbol base del Barça siempre ha sido un especialista en lanzar penaltis y se le destaca como uno de los jugadores más fiables en esta especialidad.

Así lo ve uno de sus entrenadores

En SPORT nos hemos puesto en contacto con Óscar Jorquera para que nos hable sobre la gran revelación de la pretemporada del Barça.

El que fuera técnico de la cantera blaugrana, actualmente en el Nàstic, destaca las virtudes de este sorprendente lateral izquierdo de Llinars del Vallès: "Pesquer me parece el prototipo de jugador de La Masia que se lo ha trabajado desde que era pequeño y ha ido quemando etapas dando los saltos necesarios. El premio de estar con el primer equipo es muy merecido".

Jorquera nos relata su experiencia con el prometedor lateral izquierdo blaugrana: "Yo lo entrené en el Benjamín A y lo recuerdo como un chico muy trabajador y que siempre estaba atento a mejorar en todos los aspectos. Todo el mundo habla bien de él como jugador y persona. Es un jugador ideal para el juego del Barça, ya que es muy bueno en el juego asociativo".

Pesquer celebra un gol con Michal Zuk / DAVID RAMIREZ

Pesquer forma parte de una generación con grandes perlas que han crecido juntos y que sueñan con llegar lejos.

Óscar Jorquera es uno de los entrenadores que ha ayudado a crecer a esta curiosa generación: "Tengo un gran recuerdo de aquel grupo de jugadores del 2009. Era curioso porque Iu Martínez, Michal Zuk y Pesquer eran rubios y esto llamaba mucho la atención. De hecho, muchos pensaban que eran hermanos y en un torneo en Córdoba nos decían que eran trillizos".

Pesquer, en un partido del Benjamín A contra el Hospi / DAVID RAMIREZ

Pesquer era un gran amante del esquí de pequeño pero con el paso de los años se ha ido consolidando como un gran proyecto de futbolista. El Barça suele formar magnóficos laterales y Pesquer es, sin duda, uno de los más prometedores.

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