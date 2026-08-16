El 1x1 del Barça contra el Basilea

El inicio de curso oficial se acerca y las pruebas típicas de la pretemporada tienen sus días contados. El entrenador del Barça presentó en el Saint Jakobs Park un once con futbolistas de mucho nivel entre los que destaca la presencia de los fichajes Anthony Gordon y Karim Adeyemi. De los campeones del mundo con España resalta la presencia del portetro Joan y el polivalente Eric.

Así hemos visto a los jugadores del Barça contra el Basilea en un amistoso espectacular (2-5) con un rendimiento ascendente.

JOAN GARCIA (6) Activo El portero de Sallent jugó sus primeros minutos de la pretemporada. Su única intervención fue espectacular en un uno contra uno que fue invalidado por fuera de juego. Cuando el Basilea se ha acercado al área blaugrana, Joan ha aparecido mostrando su indiscutible calidad. No pudo hacer demasiado en el primer gol del equipo suizo.

ERIC GARCÍA (7) Ofensivo: El de Martorell se estrenó en la pretemporada ejerciendo de lateral derecho. Eric conectó bien con Adeyemi. El internacional español parece asentado como '2' titular. Koundé tendrá que trabajar mucho para ganarle la partida.

ANDREAS CHRISTENSEN (6) Asentado: El danés volvió a ser titular en el eje de la zaga. El ex del Chelsea rozó el gol con un remate de cabeza muy peligroso. No ha mostrado acierto en el gol del empate del Basilea. Su rendimiento en la pretemporada está siendo positivo.

GERARD MARTÍN (6) Fijo: El central zurdo es el único jugador que siempre es titular en la pretemporada. Con poco trabajo defenivo, está iniciando el juego con criterio. Sufrió en el tramo final del primer período. En el segundo período cumplió sin cometer errores.

ALEJANDRO BALDE (6) Eléctrico: El lateral zurdo se está entendiendo bien con Gordon. El de la Verneda no estaba sufriendo atrás en la primera media hora y se está incorporando con peligro por su carril. En defensa ha acabado sufriendo en alguna acción puntual.

XAVI ESPART (8) Creciente: El de Vilassar volvió a sus orígenes jugando de interior. Espart tiene un gran pie derecho pero sabe jugar en ambos perfiles sin ningún problema. Nadie esperaba que jugara de interior izquierdo pero ha sabido leer el juego a lo Pedri. Aunque arrancó con alguna duda con el paso de los minutos mejoró su actuación dando mucho sentido al juego. Sus pases profundos son siempre oportunos y precisos. Uno de los más finos del equipo de Flick.

MARC BERNAL(7) Liberado: El centrocampista de Berga ejerció con criterio como '6' puro. La presencia a su lado de Espart le permitió descolgarse y conectar con los atacantes. Se le ve con mucho peso en el equipo para ordenar y mandar en el juego. Uno de los mejores del primer tiempo, no destacó tanto en la reaunudación.

FERMÍN LÓPEZ (6) Cumplidor: El andaluz ejerció de '10' con constantes permutas con el falso nueve Raphinha. Siempre aporta electricidad e intensidad y tuvo el 1-3 con una gran maniobra y chut que salió desviado.

KARIM ADEYEMI (8) Crack: El alemán culminó su mejor partido de la pretemporada. Veloz y muy acertado en los regates, su inicio de partido fue prometedor. Su primer gol con el Barça llegó tras una acción meritoria en la que mostró su gran potencial. El gol de Hamza llegó con una gran asistencia suya. En la banda izquierda estuvo tan cómodo como en la derecha. Rozó el 1-3 con un chut magnífico. Su velocidad es bestial. A este nivel puede ser un gran fichaje.

RAPHINHA (7) Insistente: El brasileño arrancó ejerciendo de referencia ofensiva. Sus compañeros no aprovecharon las constantes acciones de desmarque al espacio. Se le ve menos cómodo como falso nueve aunque siempre aporta al equipo. El gol de Adeyemi llegó tras una gran maniobra suya. Pudo marcar un gol tras una gran combinación con Espart. En el segundo período volvió a ejercer de '11' y se encontró más cómodo. Tuvo el 1-3 muy cerca tras un desmarque brutal.

ANTHONY GORDON (7) Desequilibrante: El extremo inglés inició el partido muy enchufado. Su velocidad y cambio de ritmo lucieron con insistencia y solo le faltó el gol para culminar un debut brillante. Trabaja mucho sin balón y a la hora de combinar es muy fiable. En los últimos instantes del primer tiempo perdió fuelle y presencia.

También han jugado en la segunda parte.

WOJCIECH SZCESNY (5): Batido: El portero polaco entró al descanso. No tuvo trabajo pero recibió un gol de penalti.

JULES KOUNDÉ (7) Sobrado: Primeros minutos en la pretemporada para el zaguero francés que volvió a jugar de lateral. No tuvo problemas defensivos y en ataque se incorporó con peligro al ataque. Forzó un penalti que transformó Lamine.

JORDI PESQUER (8) Prometedor: El lateral izquierdo de Llinars gusta mucho a Flick ya que está teniendo muchos más minutos de lo esperado. Cuajó su mejor partido de la pretemporada. Valiente, atrevido y con mucho nivel en todas sus acciones. Se incorporó al ataque con mucha insistencia aunque le falta que sus compañeros se la den cuando está en buenas condiciones para finalizar la jugada. En defensa estuvo impecable. Proyecto de lateral de primer nivel.

HAMZA ABDELKARIM (7) Matador: Arrancó pletórico con movimientos de nueve fantásticos y un golazo de delantero con grandes recursos. El egipcio suma ya tres goles en la pretemporada. En el tramo final del partido entró menos en juego.

LAMINE YAMAL (7) Premiado: Entró por Raphinha pero se situó en su demarcación habitual de extremo derecho. Pudo marcar un gran gol con un chut exterior. Anotó de penalti ajustando de maravilla su lanzamiento. Ofreció una asistencia magnífica a Bisiwu.

DANI OLMO (7) Conectado: El egarense sustituyó a Fermín y se situó como mediapunta. Buscó entrar en juego y enlazar el centro del campo con los tres delanteros. Asistió a Bisiwu en una acción de crack. El campeón del mundo es una maravilla de mediapunta.

PAU CUBARSÍ (6) Relajado: El de Estanyol volvió a jugar tras un Mundial impecable en el que se consagró como un central estelar. Apenas tuvo que esforzarse.

BRIAN FARIÑAS (7) Táctico: El de Benicarló ha tenido 19 minutos para reivindicarse. El de La Masia ha jugado de mediocentro y se le ha visto muy metido en su labor. Le pitaron un penalti inexistente.

JESEE BISIWU (9) Artista: Es difícil hacer más en menos tiempo. Dos goles en apenas 12 minutos. En el 2-4 brilló con un remate espectacular que se coló por la escuadra. No perdonó una gran asistencia de Lamine para marcar un segundo gol. Dos goles que pueden darle mucha confianza. Es una apuesta de futuro muy interesante.

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EBRIMA TUNKARA (6) Atrevido: Tuvo pocos minutos pero le dio tiempo para probar un chut lejano y se mostró cómodo como interior.