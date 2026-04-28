Fermín López, Hijo Adoptivo de Carboneros y embajador de Sierra Morena

Fermín López es todo un ejemplo de liderazgo y de éxito. El futbolista nacido en 'El Campillo' logró su sueño de jugar en el primer equipo del Barça tras estar cedido en Primera RFEF. Fue todo un aprendizaje y rompió con todas las ideas preconcebidas de los niños prodigio de La Masía que queman etapas a una velocidad vertiginosa.

Xavi Hernández le dio la oportunidad y el 29 de julio de 2023 debutó frente al Real Madrid en ese 'famoso' gol con la pierna zurda. Su rendimiento, tres años más tarde, ha ido 'in crescendo con Hansi Flick hasta consolidarse como una pieza indiscutible para el proyecto azulgrana.

Desde que Fermín debutó con el Infantil B del Barça, fue consciente de que su trayectoria en la Masía no sería sencilla y la frase que tuvo que escuchar de manera insistente fue: “Hay que tener paciencia”. Se la repetía Jordi Roura al jugador y a su familia y también a los entrenadores que apreciaban la clase del andaluz.

Un caso de superación y una referencia en Andalucía

Esta paciencia del jugador, pero sobre todo la apuesta determinada de los responsables del club, dio sus frutos. El Barça era consciente de que la apuesta por Fermín era una inversión a largo plazo, con un camino lleno de espinas. Fermín López aceptó el reto de jugar cedido en el Linares, equipo en el que completó una temporada espectacular. Titular indiscutible con Alberto González, el mediapunta se convirtió en el pichichi de su equipo con 12 goles, además de repartir cuatro asistencias.

Es todo un referente, no solo en el Barça, sino también en Andalucía. El futbolista de El Campillo recibirá un nombramiento que supone un homenaje a su trayectoria y un motivo de orgullo para toda la comarca de Sierra Morena. El Ayuntamiento de Carboneros ha aprobado, en el pleno celebrado el 13 de abril de 2026, conceder al futbolista del Barça el título de 'Hijo Adoptivo' de la localidad, así como su designación como 'Embajador de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena'.

Fermín celebró así su gol al Getafe / Valentí Enrich

Dejó huella en Linares

El alcalde de Carboneros, Domingo Bonillo, expresó una satisfacción por poder contar con la presencia del jugador en un acto tan significativo para el municipio de Carboneros. Asimismo, ha recordado el legado de Olavide, presente en el espíritu del municipio y reflejado en su lema: “nacimos con el fuero para la concordia de los pueblos”. La fecha oficial del acto de entrega se anunciará próximamente, una vez se coordine la agenda entre el entorno del futbolista y el Ayuntamiento.

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Se lo conceden en Jaén tras su paso por el Linares en 2022, en el que jugó en 37 partidos, marcó 12 goles y dio 4 asistencias. El Ayuntamiento ha querido vincular su imagen a la del futbolista por lo que representa: esfuerzo, humildad y éxito deportivo. También es una forma de dar visibilidad al municipio y reforzar su identidad a través de una figura pública reconocida. Este tipo de homenajes son bastante habituales en muchos ayuntamientos de España: sirven tanto para reconocer méritos como para proyectar el nombre del pueblo más allá de su entorno local.