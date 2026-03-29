Fermín deja de ser el ‘pequeñín’ con la Roja

Fermín López, 22 años, hasta la fecha había cumplido con un rol de ser un jugador complementario para la Roja. Luis de la Fuente contaba con él, pero con un papel más secundario, algo que ha cambiado en esta convocatoria, a puertas del Mundial del 2026.

En la Eurocopa del 2024 se proclamó campeón disputando 28 minutos en el intrascendente encuentro frente a Albania. Eso sí, fue un jugador con una motivación extraordinaria animando desde el banquillo y también en los entrenamientos. De la Fuente quedó encantado con su actitud.

Después de los Juegos Olímpicos y ser el líder de España para ganar el oro en París, Fermín ya dio el paso definitivo a la absoluta, aunque no era titular. Su estreno en el once llegó en su sexto partido con la selección absoluta.

Fueron 45 minutos de oro en Villarreal ante Serbia. Dio la asistencia del primer gol a Oyarzabal y fue un demonio constante actuando en su posición natural de media punta. Con Pedri y Rodri por detrás se sentía bien salvaguardado y tenía libertad para pisar el área, donde realmente es un incordio y genera enorme peligro.

Fermín es uno de los muchos jugadores que llega con mucho peso de los partidos a esta concentración y fue sustituido al descanso por Dani Olmo. No fue necesario que jugara los 90 minutos para exhibir su talento y garra. Sabía que se jugaba mucho y no defraudó.

De la Fuente, al final del partido, destacó que el canterano barcelonista “se ha ganado el puesto con su excepcional rendimiento en su club”. La presencia de Fermín pone a relucir, según el seleccionador, que “tenemos dos equipos titulares” y que el futbolista del Barça “ha crecido muchísimo últimamente y esto es una gran noticia”.

Su rendimiento con el FC Barcelona ha sido premiado por el selecciondor, que ha actuado con justicia con el de El Campillo. El duelo en su posición es con Dani Olmo y la competencia hace que los dos futbolistas deban dar lo mejor de ellos mismos cuando pisan el terreno de juego.

Fermín tiene a día de hoy el Mundial asegurado y con un rol muy distinto al de la Eurocopa. Como en el Barça, ha dejado de ser “el pequeñín” para convertirse en un futbolista con peso específico. No solo en el terreno de juego, sino que también en el vestuario.

No es de las voces que más se escuche al lado de ‘totems’ como Rodri o Unai Simón, pero es muy respetado. El papel de ‘rookie’ ha pasado a la historia. Fermín es un jugador importante para Luis de la Fuente y que saltó en el once más titular posible, como fue el del encuentro ante Serbia.

Ahora está por ver si tendrá minutos en Cornellà, donde las rotaciones serán más exageradas. De la Fuente dio la máxima importancia al duelo ante los balcánicos y será más flexible frente a Egipto, si bien los ‘faraones’ llegan en buen momento tras golear 0-4 a Arabia Saudí, rival de España en el Mundial, en el amistoso disputado en Yedda el sábado.

Será otra prueba de fuego para un equipo que no para de ilusionar con su juego y sus prestaciones. Fermín es uno de los símbolos de esta España alegre y fresca. No se rinde nunca y ha peleado hasta dejarse la piel para lograr un sitio en el once titular.

Sus rivales de posición lo tendrán muy complicado para quitarle el sitio. Fermín se aferrará a esta posición y no bajará la guardia en el sprint final de temporada con el Barça.

En su puesto de media punto es uno de los mejores jugadores de Europa y no es de extrañar que su cotización haya subido hasta encima de los 100 millones de euros. El Chelsea no tenía mal ojo cuando lo quiso fichar el verano pasado, pero el sentimiento culer pesó y Fermín fue recompensado con su renovación.

Fermín firmó hasta junio del 2031 con el Barça y con la selección tiene un compromiso de por vida, De momento ya es campeón olímpico y de Europa. Y le queda mucho camino por delante para poder escribir nuevas páginas para la historia del combinado español.