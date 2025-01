Farré tilda a Laporta de corrupto e invita a Font a presentar la moción de censura

Jordi Farré y Marc Cornet, los promotores de la moción de censura a Joan Laporta y su junta directiva, dan un paso al lado y animan con vehemencia a los grupos de opinión del Barça a liderarla, dado que estos consideran que "el quién y el cómo es más importante que el qué".

"La junta directiva vive en una realidad paralela, las bestialidades no paran y la situación económica está peor, aunque nos digan lo contrario. Ha habido casos de corrupción, como la comisión de Darren Dein, el tema de ISL que es muy bestia y se ha tapado, el fichaje de Vitor Roque... Pero me parece igualmente grave querer fichar a Heurtel. Todos los argumentos conducen a presentar una moción de censura", apuntó Jordi Farré en una rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El exprecandidato anunció, además, que no tiene ningún interés electoralista: "No me volveré a presentar nunca más a las elecciones del Barça. Mi único objetivo es que Laporta y su junta directiva no estén al mando ni un solo día más", indicó.

¿Se conseguirían las firmas para tirar adelante una moción contra el presidente Laporta? "No tengo ninguna duda. Se consiguieron en 2020 con el COVID, sin partidos, con movilidad reducida. Los socios sienten al Barça como suyo y no creo que hubiese ningún problema en conseguir las firmas para la moción de censura", respondió Farré y Cornet fue más allá, asegurando que estas podrían superar las recogidas contra Bartomeu antes de su dimisión.

Jordi Farré, promotor del voto de censura a Bartomeu en 2020 y precandidato en 2021 / David Bernabeu

Víctor Font y la oposición

Farré, no obstante, recela públicamente de que Víctor Font acabe presentando la moción de censura. "Tiene mucho interés en ser el rey de la oposición, aunque le falta algo de valentía. Tampoco me ha llamado, pero ahora estaremos vigilando. Le invito a que la presente, no quiero establecer un ‘timing’, pero tengo serias dudas sobre si lo acabará haciendo", explicó.

Cornet, por su parte, sí confía en que el líder de 'Sí al futur' acabe liderando esta moción de censura contra Laporta. "Yo sí creo en su palabra, es una parte de este conglomerado y tiene un papel importante para llegar a buen puerto. La moción es cuestión de tiempo, no tenemos interés en presentarla nosotros y estaremos desde la base. La situación es insostenible y el daño institucional es irreparable. Esta junta directiva no puede estar durante el mercado de fichajes de verano", destacó.

Hay que tener en cuenta que el pasado 5 de enero, un grupo de diez grupos opositores que representan a un amplio espectro de la masa social azulgrana se habían pronunciado de manera conjunta a través de un comunicado contra la gestión de Joan Laporta.

En su mensaje, le pedían que dimitiera o al menos pusiera en marcha una moción de confianza para evitar precisamente que estos grupos opositores acabaran arrancando una moción de censura que consideraba podía desestabilizar todavía más al Barça.