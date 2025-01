Elena Fort sobre el caso Olmo: "No ha habido negligencia alguna o una mala actuación del Barça"

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona Elena Fort dio explicaciones sobre el caso de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, denegada hasta ahora por La Liga y la Federación, y aclaró en una entrevista concedida en 'El món a RAC 1' que por parte del club "no ha habido negligencia alguna o una mala actuación del club" y que, al contrario, ha sido el trabajo previo el que ha permitido que a día de hoy existan posibilidades de que el CSD otorgue la cautelar y puedan ser nuevamente inscritos, para poder disputar incluso una hipotética final de la Supercopa de España.

"No hemos recibido ninguna notificación, no tenemos ninguna información en este momento. Estamos convencidos de que tenemos razón, las noticias van por aquí y esperamos que se cumplan. Fácil no nos lo han puesto", aseguraba Fort en los micrófonos de 'RAC 1'.

Los palcos VIP

Igualmente, la portavoz de la junta directiva del Barça y máxima responsable en el área institucional defendió la operación de la venta de los derechos de explotación de parte de 5% de los palcos VIP (470 asientos) durante los próximos 30 años y la catalogó como "excelente", aunque se habrían adjudicado por una cifra inferior a las previsiones. "No es cierto que hayamos ido al límite, se ha hecho un juicio muy rápido sin saber qué ha pasado y hemos cumplido todas las peticiones de los órganos económicos. No hay improvisación, es un gran contrato que se estaba trabajando desde hace meses aunque no se diga cada día lo que se hace".

En este sentido, la vicepresidenta reconoció que el club "trabaja paralelamente con muchas operaciones", por lo que "presuponer que el límite es una negligencia del Barça es muy aventurado". Además, señaló directamente a LaLiga como el estamento que ha ido marcando los 'timings' y el Barça se ha limitado a ir respondiendo a tiempo los requerimientos planteados.

En cuanto a las declaraciones de Raphinha y la imagen que da el club, Elena Fort dijo que "el club no está dando una mala imagen" por el caso de Dani Olmo y Pau Víctor. "El Barça es un club fortísimo que ha hecho un magnífico trabajo y cuando se habla de la falta de profesional es una falta de respeto a sus profesionales" pues recordó que "el Barça estaba en unos momentos muy difíciles" cuando ganó las elecciones Joan Laporta "y hemos salvado el club", poniendo en marcha la reforma del Spotify Camp Nou o la recuperación de la regla del 1.1 para el fair play. "El Barça ya no está intervenido por La Liga u otras instituciones".

La vuelta a casa

En cuanto al regreso al Spotify Camp Nou, Elena Fort dijo que "a día de hoy no tenemos fecha de regreso, aunque será esta temporada. Volveremos cuando podamos". Elena Fort añadió que siempre han sido "transparentes" y que las primeras previsiones, "que eran muy ajustadas", se han tenido que reajustar por diferentes incidencias.

"Las primeras previsiones eran ajustadas y se han desviado por problemas de mano de obra y suministros, así como desperfectos no previstos en la segunda gradería. Todo ello ha ido sumando y ha hecho fallar la fecha que teníamos fijada inicialmente", se justificó Fort en la citada entrevista.

Al respecto de las posibles penalizaciones que podría ejecutar el club catalán a la empresa constructora, Fort no las negó: "Todos los contratos siempre tienen penalizaciones para asegurar el cumplimiento. Una vez finalizada las obras, se analizarán las situaciones para comprobar si se aplica alguna penalización, veremos todas las causas si son ponderables a la empresa constructora o no".

La expulsión a Vinicius

Por último, también expresó su opinión sobre la tarjeta roja que vio Vinicius contra el Valencia por agredir a Dimitrievski sin el balón en juego. El delantero del Real Madrid fue expulsado y ha sido sancionado con dos partidos sin jugar. En el caso de que la sanción hubiese sido mayor, estos se habrían aplicado, también, a los encuentros de Supercopa, con una hipotética final entre Barça y Madrid en el horizonte.

"No se entiende, quizá habrá que reformular los reglamentos de sanción, no ha sido proporcional, por ejemplo, con la de Hansi Flick... [Quien fue sancionado con dos partidos por protestar con un aspaviento con el brazo] A esto nos enfrentamos como el Barça", concluyó.