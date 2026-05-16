Europa llama a la puerta de Jan Virgili

Jan Virgili dio el salto al fútbol de élite el pasado verano, cuando firmó por el RCD Mallorca. El de Vilassar de Mar, que la rompió en la cantera del Barça, llamó la atención de todo el mundo, tras una temporada excelente tanto en el Juvenil como en el Barça Atlètic. El extremo tenía varias opciones encima de la mesa, pero se decantó por el club balear, un proyecto que le vino como anillo al dedo tanto a él como a su familia.

A falta de dos semanas para el cierre de la temporada, Virgili afronta la recta final de la temporada en Mallorca, lugar en el que es feliz, se ha adaptado a las mil maravillas y ha dejado muy buenas sensaciones tanto al cuerpo técnico como a la afición. El técnico vasco, Jagoba Arrasate, fue el mayor valedor de su fichaje, pero dejó el club en la jornada 25 para dar entrada a Martín Demichelis, que cambió drásticamente la idea de juego del equipo.

Junto a Vedat Muriqi, uno de los máximos goleadores de la categoría, Jan Virgili formó un frente de ataque muy potente en el primer tramo de la temporada. 2 goles y 4 asistencias en liga, cifras positivas. Pese a que el técnico argentino apuesta por un esquema sin extremos (4-4-2), parecía que el de Vilassar quedaba relegado a un rol menos protagonista, pero en las últimas jornadas ha regresado al once, en el frente de ataque.

Atentos a la situación del de Vilassar

Las buenas sensaciones de joven futbolista de 19 años han despertado el interés de algunos peces gordos de Europa. Varios equipos estarían pendientes de la situación del extremo del Mallorca, que, pese a que todavía tiene un largo contrato por delante (hasta junio de 2030), gusta en Europa. Clubes de la zona Champions de la Serie A quieren a Virgili, aunque la situación económica de la liga italiana no es la mejor, según ha podido saber SPORT. El de Vilassar gusta en Italia y varios equipos estarían interesados en ficharle.

Además, un equipo de la Premier también quiere hacerse con los servicios del de Vilassar de Mar. Han preguntado por el precio de salida, que será superior, en principio, a los 15 millones de euros, su valor en Transfermarkt. Cuando salió del Barça, el club azulgrana vendió el 60% de sus derechos, con la posibilidad de recibir un 40% en caso de un futuro traspaso. El Barça, por su parte, no tiene claro el extremo izquierdo que busca, una vez Rashford finalice su cesión.

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Centrado en lograr los objetivos de su club

Sin embargo, Jan Virgili tiene clara una cosa: está a gusto en Mallorca y totalmente centrado en la permanencia del equipo. Quiere cumplir los objetivos de su equipo y luego ya se verá. A dos jornadas del cierre de temporada, el Mallorca tiene dos finales: Levante y Oviedo. Ahora mismo, el Mallorca está en puestos de descenso, empatado a puntos con el Elche, que marca la permanencia.