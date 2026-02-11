Deco: "¿Un delantero y un central? Las cosas van por ahí"

Deco, director deportivo del FC Barcelona, atendió a SPORT este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Fue una charla larga que hemos dividido en dos partes. En esta segunda, el brasileño habla de futuro y da pistas sobre la plantilla de la próxima temporada.

Hay algunos futbolistas de la actual plantilla con asterisco de cara a la próxima temporada. Por ejemplo, Szczesny…

Tiene un año más de contrato. Nosotros estamos contentos, quizá todavía es pronto para hablar. Estamos tranquilos y ya veremos qué pasa. Es un portero y una persona que aporta muchísimo en todos los sentidos: es divertido, alegre, siempre positivo y siempre saca una sonrisa. Y eso es clave para que haya una buena dinámica y una buena convivencia en el vestuario.

Ter Stegen se fue al Girona cedido, pero ha tenido la mala suerte de la lesión, ¿qué hoja de ruta tenéis con él?

No lo sabemos, la verdad. No he hablado con él, sí con su agente. Marc tomó la decisión de operarse. Había dos opciones, él prefirió operarse y ahora lo que tiene que estar es tranquilo y recuperarse bien.

Vamos a intentar que Christensen tenga una oferta encima de la mesa, que pueda valorarla y que él decida

Otro jugador que se lesionó y acaba contrato este mes de junio es Andreas Christensen, ¿Se le va a renovar?

Con algunos jugadores, como Andreas, la idea era seguir un poco su trayectoria esta temporada. Es un jugador que nos ha dado mucho. En su primer año aquí, con Xavi, jugó muchos partidos y fue clave en la Liga que se ganó. Es un futbolista de muchísimo nivel. Sin embargo, es verdad que en los últimos años ha estado muy condicionado por las lesiones. La idea esta temporada era analizar su situación y, a partir de ahí, decidir cómo proceder. La lesión se adelanta un poco a esa decisión. No queremos dejar al jugador en una situación complicada, porque creemos que difícilmente va a poder jugar de aquí a final de temporada. Por eso, la idea es ofrecerle algo compatible, que creamos que sea justo. A partir de ahí, el jugador es libre para tomar decisiones. No está obligado a quedarse en el Barça, pero sí que nosotros vamos a intentar, al menos, que tenga una oferta encima de la mesa, que pueda valorarla y que luego decida lo que considere mejor para su futuro.

También acaba contrato Robert Lewandowski. ¿Cuándo se tomará una decisión con él y de qué va a depender?

Creo que el tiempo se encargará de ello. Creo que Robert también tiene sus planes personales y a partir de ahí, veremos. Antes nosotros también necesitamos saber un poco como tenemos el Fair Play, tenemos que clarificar el futuro de la plantilla y aún no hemos llegado a este punto. En el momento que tengamos claro todo lo que podemos hacer, afrontaremos los temas que tenemos, como el de Robert.

Ha renovado recientemente a Fermín. Antes a Eric. ¿El próximo tendría que ser Ferran Torres?

Sí, Ferran es un jugador con el que contamos. Tiene contrato en vigor y aquí hay que ir paso a paso. Nosotros no podemos explicar todo, porque desde la dirección deportiva hay una estrategia detrás: en algunos casos por temas de blindaje, en otros, por ajustes dentro de la plantilla, por equilibrios, y en otros, por situaciones contractuales que no siempre permiten renovar en el momento que uno quisiera, sobre todo cuando los jugadores vienen de otros clubes. Cada jugador tiene su momento y su timing. Ferran es un futbolista que valoramos mucho, es un jugador con el que queremos contar y con el que estamos contentos por lo que nos aporta. No es un jugador que esté por debajo de los demás a nivel contractual; al contrario, tiene un contrato importante dentro del club. No hay ninguna injusticia en ese sentido. Pero también es un jugador que necesita cariño, necesita sentir el apoyo del club, y nosotros estamos con él. Lo que ocurre es que los momentos son distintos. Hay Fair Play que gestionar y una serie de factores que tenemos que ir administrando poco a poco. Seguramente, si viéramos que en el caso de Ferran hay algo que no encaja y que ya habíamos abordado anteriormente, lo trataríamos. Pero creo que, teniendo tiempo y con el jugador queriendo quedarse, no habrá ningún problema.

¿Estáis contentos con Rashford? ¿Crees que por las condiciones que tiene es un jugador a valorar?

Sí, seguro. Yo creo que no es fácil venir aquí. Es un futbolista que ha jugado a un nivel muy alto, con una exigencia enorme en un club como el Manchester United. Después estuvo seis meses en el Aston Villa, donde hizo un muy buen trabajo. De hecho, el Aston Villa, si hubiera podido, se habría quedado con él; lo sé porque he hablado con gente de allí. Pero él solo quería venir al Barça, y eso es algo muy positivo. Nosotros hemos sido capaces de conseguir una cesión. El hecho de venir aquí rebajándose el sueldo para poder hacerlo es una demostración clara de que realmente quería venir, y estamos muy contentos con eso. Es un jugador que nos aporta mucho.

¿Hay algún tipo de penalización en caso de que no se le fiche o es simplemente una cesión?

No, es una cesión y tenemos una opción.

¿Tienes claros los objetivos para la próxima temporada?

Si la situación sigue como está y el presidente continúa, seguramente yo estaré aquí. La idea es un poco la misma: volver al proyecto. Por eso vine, por eso me decanté por venir aquí. Yo tenía mi vida, tenía mis cosas, pero el proyecto de la junta directiva de Jan era claro: reconstrucción y consolidación. Creo que es un poco eso. Ahora estamos en la fase de consolidación. Consolidar significa tener un equipo que compita. Por supuesto, siempre hay que intentar añadir algo, mejorar ciertos aspectos, pero creo que el proceso de reconstrucción ya ha pasado. Ahora estamos en una fase de consolidación del proyecto. Se trata de tener un equipo que pueda seguir peleando esta temporada y en las próximas, y que además ilusione, que haga que la gente esté contenta. Yo creo que va un poco por ahí. La consolidación es eso. No hay ningún equipo que dure diez años sin retoques, ni cinco, ni tres. Siempre hay cosas que hacer. A partir de aquí, tenemos bastante claro dónde tenemos que mejorar, pero todavía no hemos llegado a ese punto.c

El mejor ‘9’ de los últimos diez años ha sido Robert. No hay como él. No es fácil ir al mercado a buscar uno como Robert porque los equipos apuestan por otros perfiles. El Barça tiene que buscar jugadores con nivel técnico, capacidad para asociarse, de buscar soluciones

¿Un delantero centro y un central son las prioridades?

Sí, las líneas van un poco por ahí, pero a veces hay cosas que te sorprenden. La temporada… yo siempre digo que cuatro meses de fútbol son como cuatro años de la vida. Es una eternidad. Hace apenas un mes ganamos la Supercopa y ya parece que no hayamos ganado nada. Pero bueno, así es el fútbol.

No me dirás nombres, pero ¿cómo debería ser el delantero centro?

No hay que obsesionarse con ningún delantero porque el equipo está bien. Tenemos a Ferran a Rashford, a ver que somos capaces de hacer para tomar decisiones. Si hablamos del mejor delantero, del mejor ‘9’ de los últimos diez años, ha sido Robert. No hay como él. No es fácil ir al mercado a buscar uno como Robert porque los equipos apuestan por otros perfiles, quizá el Bayern tiene un perfil de delantero más referencia. Se apuesta por un delantero con más movilidad. No hay nadie con la calidad de Robert y los números de Robert. El Barça tiene que buscar jugadores con nivel técnico, capacidad para asociarse, de buscar soluciones

¿El central, mejor que sea zurdo?

A ver, yo creo que en cuanto a centrales zurdos, ahora mismo hemos encontrado uno, que es Gerard, de momento, con la salida de Íñigo. Tenemos a Álvaro en el filial, teníamos a Cuenca, que ha decidido marcharse. Creo que acabará cedido hasta final de temporada y después se irá al Como, porque llegó a un acuerdo entre clubes. Hemos incorporado dos centrales zurdos, tanto para el juvenil como para el filial, porque hemos trabajado a nivel de scouting para encontrar perfiles en esas edades. Ahora habrá que ver de aquí a final de temporada qué nos dan estos jóvenes.

¿Los jóvenes fichados para el filial? La Masia tiene mucho talento, pero quizá hay algunas posiciones concretas en las que se puede mejorar. Y también hay talento fuera

¿Me puedes explicar la política de fichajes del filial con jugadores jóvenes extranjeros con potencial?

Tenemos que ser capaces de mirar un poco más allá. Siempre digo que, en nuestro caso, el fútbol hay que mirarlo a dos o tres años vista. En ese horizonte, siempre estamos muy atentos a lo que tenemos en el filial, en el Juvenil A, en el Juvenil B y también en los cadetes, aunque ahí todavía son muy jóvenes. Dentro del club hemos visto que tenemos, para mí, centrocampistas de muchísimo nivel en La Masia, en el fútbol base, en el filial y en los juveniles. No te puedo dar nombres, porque si no esto se alargaría, pero hay muchos jugadores y hay mucha calidad. Es verdad que no tenemos tantos centrales zurdos. Tenemos centrales derechos, laterales, tenemos perfiles distintos, pero al final es un poco eso. La Masia tiene mucho talento, pero quizá hay algunas posiciones concretas en las que se puede mejorar. Y también hay talento fuera. Igual que otros clubes vienen a ver a nuestros jugadores aquí, nosotros también tenemos que intentar abrir un poco el mercado.

¿Cómo se trabaja sin estar en el 1-1? ¿Estaréis?

A ver, primero la 1:1, la 2:1, la 3:1… No sabemos nunca cuándo. No, no, no, es broma, no sabemos. Estamos en el artículo 100 o en la 1:1; son detalles técnicos que, al final, no te cambian demasiado la vida. Yo creo que el Fair Play es algo importante, porque si no, dependiendo de cómo, algunos clubes gastarían demasiado, otros no pagarían... En su momento ha sido importante para los clubes y creo que sigue siéndolo para mantener los equilibrios financieros. Quizás hay cosas que se tienen que retocar, como en todo. Si estás haciendo algo que funciona, pero han pasado los años, siempre se puede mejorar. Creo que el Fair Play está bien. En algunos momentos es demasiado ajustado, pero al final tenemos que adaptarnos. No nos podemos quejar. Es así. Los clubes que votan son los mismos que luego están ahí. Si hay algo que mejorar, siempre he dicho que los clubes tienen que proponerlo a la Liga, intentar que sea más flexible o que haya cambios. Nosotros lo que intentamos es ajustarnos a este marco. Y también es verdad que, cuando se habla de Fair Play, la gente dice: “vale, perfecto, podríamos haber vendido jugadores”. Y sí, ya no sería una discusión de Fair Play. Pero nosotros, en los últimos años, estamos optando por seguir mejorando y manteniendo el equipo antes que devaluarlo. No habría discusión si, por ejemplo, la temporada pasada hubiéramos vendido a Fermín y a dos jugadores más. Podríamos haber vendido a jugadores de la casa que no tienen amortización. Pero esa no ha sido la idea del club, ni de la dirección deportiva, ni del presidente, que no quiso vender a ninguno. Porque sabe perfectamente que lo que queremos es ganar y luchar por títulos.