El Manchester United no bajará un duro por Rashford

Marcus Rashford está aprovechando su cesión al Barça para volver a reivindicarse como uno de los futbolistas con más potencial ofensivo del continente. Su apuesta por el Camp Nou está dando los resultados esperados y el inglés está disfrutando, a sus 28 años, de la nueva oportunidad que le ha dado el fútbol. Sus números son extraordinarios y aunque ha tenido que reciclarse para entender un estilo absolutamente distinto al que estaba acostumbrado, su adaptación progresa adecuadamente en ese sentido.

Del futbolista propiedad del Manchester United se ha explicado, y en parte con razón, que sus virtudes, indiscutibles, se alejaban de lo que pide la posición de extremo en el Barça. Y en parte es así, de ahí que su capacidad de mejora siga siendo enorme y su encaje en el estilo impuesto por Hansi Flick, también. De hecho, el alemán le pidió más en rueda de prensa: "Siempre miramos los goles, los últimos pases, pero como entrenador nos puede dar mucho más. Eso es lo que quiero ver. Estoy muy contento con él, nos está dando lo que le pedimos, pero tiene más potencial", dijo.

Rashford, en el duelo ante el Mallorca / AP

El técnico es quien entrena a diario con él y conoce mejor que nadie su potencial y es consciente de que, más allá de las estadísticas, tiene capacidad para hacer muchas más cosas que, aunque no salgan en los 'highlights', suman muchísimo al equipo. En eso está, pero lo cierto es que su encaje ha sido enorme y ello obliga al Barça a tomar una decisión de cara a su futuro inmediato. El próximo 1 de julio deberá regresar al Manchester United si la dirección deportiva blaugrana no mueve ficha.

El precio de su compra está estipulado desde que se negoció la cesión y la opción de compra que tiene el Barça es de 30 millones de euros. A la entidad blaugrana le gustaría poder rebajar esa cantidad, pero ya sabe que no va a ser posible porque el conjunto inglés no está dispuesto a abaratar ni un duro de lo firmado. En Old Trafford, además, consideran que se trata de un precio "cheap" (barato), más que asumible. Los traspasos que se mueven en Inglaterra son muy superiores y Rahsford sigue teniendo mucho cartel en la Premier.

El falso suplente

No solo los registros goleadores y de asistencias están siendo destacables en sus primeros meses como blaugrana, sino que, poco a poco, la etiqueta de suplente en el inglés va cayendo. Y es que su presencia en el equipo está siendo mucho más habitual de lo que podía suponerse en verano. En parte, por supuesto, por los problemas físicos que lleva encadenando esta temporada Raphinha, pero también porque se ha ganado la confianza de Flick.

Roony y Rashford, junto a Ferran Torres, celebrando un gol / Valentí Enrich

De hecho, es el cuarto futbolista de la plantilla con más minutos disputados, un total de 1.970, superando a titulares indiscutibles como Raphinha (1.409) o Pedri (1.820), pero también a jugadores habitualmente usados de inicio como Ferran Torres (1.748), Fermín López (1.817) o Dani Olmo (1.552). Eso sí, el mejor promedio goleador lo tiene el '11' del Barça con un gol cada 108 minutos, mientra que Marcus, de los seis jugadores con dobles dígitos, es quien peor promedio tiene (un gol cada 197 minutos). Ferran Torres sigue a Raphina con un gol cada 109 minutos y seguidamente aparece el mejor delantero centro que tiene la plantilla, Robert Lewandowski, con un gol cada 114 minutos.