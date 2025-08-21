Reunión por Marc Bernal: renovará y confianza total de Flick

Marc Bernal está llamado a ser el pivote del Barça del futuro. El club blaugrana tiene una confianza total en el centrocampista, que se ha recuperado muy bien de su lesión y esperan que regrese pronto a su mejor nivel. El director deportivo del Barça, Deco, se reunió con los agentes del futbolista para dejar clara la confianza de la entidad con el jugador y refrendar su apuesta. Se acabó de pactar su renovación, que se anunciará en breve, y se intentará que tenga dorsal de primer equipo siempre que las inscripciones lo permitan. Hansi Flick tiene claro que quiere apostar por él.

El Barça ha recibido muchas peticiones por Marc Bernal a pesar de que lleva un año sin jugar por la grave lesión de rodilla que se produjo en el campo del Rayo Vallecano. El club blaugrana ha escuchado solo las opciones de cesión, ya que es intransferible, pero priorizan darle protagonismo esta temporada en el primer equipo tal y como sucedió el curso pasado cuando Flick le puso de titular en los primeros partidos oficiales de la temporada.

A pesar de haber clubs muy importantes, el Barça apostará por retener al futbolista sabiendo que hay un cierto overbooking en la posición aunque esperan solventarlo antes de acabar el mercado. La idea es que juegue con dorsal de primer equipo ya que se lo ha ganado a la espera de que vaya cogiendo protagonismo.

Su reentrada al equipo sería similar a la de Gavi durante la temporada pasada. Flick dosificó mucho al futbolista con los minutos para evitar problemas físicos innecesarios y Gavi está al cien por cien. Con Bernal se ha tenido mucha calma y se le ha tenido que frenar en algunas ocasiones ya que el futbolista se ve listo para jugar. Tiene el alta médica, pero el alta competitiva no llegará hasta el mes de septiembre y esperan que pueda debutar ya en la Liga ante el Valencia en casa.

En el Barça entienden que la mejor recuperación final es hacerla con el primer equipo en casa y seguir esperando su evolución esta temporada para dar el gran salto en la próxima. Todo el área deportiva y cuerpo técnico están convencidos de que el Barça puede haber creado un futbolista que debería mantenerse en la élite en los próximos diez años.

El Barça blindará a Bernal con una cláusula de 1.000 millones de euros, ya que era consciente del interés de varios equipos europeos en ficharle a pesar de estar lesionado. Es otro producto de La Masia que se ha revalorizado de forma impresionante e, incluso, Pep Guardiola se quedó impresionado con su fútbol durante la pretemporada pasada. Bernal renovará, seguirá y debería tener dorsal en la temporada de su confirmación.