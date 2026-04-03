Christensen y el FC Barcelona, en una encrucijada con su futuro

Las dos últimas temporadas de Andreas Christensen han sido un calvario constante. El danés no ha podido disfrutar de nada de continuidad en toda la era Flick. Su baja, de hecho, la pasada temporada permitió inscribir a Dani Olmo. Un contratiempo que se convirtió en una solución provisional para un Barça que estaba con la soga al cuello en tan peliagudo asunto.

El periplo del danés en la Ciudad Condal ha sido muy irregular. Tuvo unas dos buenas primeras temporadas con Xavi, que fue determinante para cerrar su fichaje, y luego muy mala fortuna con un reguero de lesiones que le ha impedido desarrollar su trabajo. Y demostrar a Hansi Flick que merecía tener un puesto de honor en su roster de rotación.

'Coitus interruptus'

Cuando ha tenido constancia, el escandinavo ha mostrado por qué se le fichó. Por su fortaleza en el juego aéreo, su buena salida de balón y su sangre fría en muchos contextos del juego. Pero la sensación es que nos hemos quedado a medias. Pese a esta situación y a vivir un curso 2025/26 para el olvido (con una única alegría del gol ante el Guadalajara en Copa), Andreas tiene encima de la mesa desde hace algún tiempo una propuesta de renovación muy a la baja. Hace un mes aproximadamente SPORT avanzó una reunión de su entorno con Deco.

Andreas Christensen celebra su gol ante el Guadalajara en la Copa del Rey / Dani Barbeito

En la entidad catalana consideran que su actitud ha sido ejemplar todo este tiempo y que, pese a terminar contrato, aún puede ser de utilidad. Pero con unas cifras muy por debajo del contrato que tiene ahora mismo. Andreas está en la mitad alta de la tabla de la masa salarial de la primera plantilla (llegó libre y eso hizo que sus emolumentos fueran generosos) y el área deportiva le hizo llegar esa propuesta que reduce en casi la mitad lo que gana ahora, según una información de 'Marca'.

Difícil que acepte un recorte importante

El caso es que en el Barça son conscientes de que es posible que el danés no acepte y decida salir libre. A sus 29 años, todavía puede firmar unos cuantos años por un club importante y con un contrato más suculento. Aunque está bien en Barcelona (tiene muy buena relación con la familia de Frenkie de Jong), todos los escenarios están sobre la mesa.

Los jugadores del Barça celebran el tanto de Christensen / Dani Barbeito

Además, la posible llegada de Bastoni provocaría un 'overbooking' importante en la zona del central. En un principio, se cuenta con Eric, Pau Cubarsí, Araujo, Gerard Martín y el mencionado Bastoni (si bien la operación está en fase muy incipiente, es un objetivo claro del Barça y el futbolista ha dado luz verde). Álvaro Cortés, en dinámica de primer equipo y recién renovado, lo más seguro es que salga cedido. Hablamos de cinco centrales (Gerard seguiría doblando la posición de lateral), por lo que Andreas sería un comodín. Si quiere seguir aceptando este recorte, perfecto.

Tratamiento conservador

El caso es que el jugador lleva lesionado desde mediados de diciembre. Una lesión de rodilla en la que se optó por un tratamiento conservador. El nórdico ya pisa césped desde hace días y va intensificando los ejercicios. Desde el club trasladan que en unas semanas puede estar ya OK para volver al verde. Veremos si tiene oportunidad de jugar unos últimos minutos con el Barça, pero el 'feedback' es positivo. Mientras acaba de deshojar la margarita sobre su futuro y da una respuesta definitiva.