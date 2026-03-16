Renovación Christensen: las condiciones de la oferta del Barça

El futuro de Andreas Christensen en el FC Barcelona ha entrado en un momento decisivo. SPORT ya avanzó que el 4 de marzo se produjo una reunión entre su agente, Simon Oliveira, de la agencia 'KIN Partners', y Deco. El objetivo era entablar conversaciones para la renovación del danés, que acaba contrato el próximo 30 de junio. Así se lo hizo saber el director deportivo blaugrana al representante.

Según explica ahora 'Marca', el central ya tiene una oferta definitiva de renovación y espera una respuesta en breve, con la intención de cerrar cuanto antes una negociación que se ha prolongado durante semanas. La postura del Barça es clara: no habrá mejoras sobre la propuesta presentada y, si no llega una respuesta en un plazo corto, el club dará por terminadas las conversaciones.

Christensen y Flick, en una foto reciente / EFE

La propuesta que tiene sobre la mesa el defensa contempla un contrato de dos temporadas, pero con condiciones económicas muy diferentes a las actuales. La base salarial sería aproximadamente la mitad de la que percibe ahora, aunque el acuerdo incluye distintos bonus ligados al número de partidos disputados, una fórmula pensada para proteger al club teniendo en cuenta su reciente historial de lesiones.

Salario condicionado según rendimiento

En ese escenario, el sueldo del jugador podría aumentar de forma significativa dependiendo de su participación. Si Christensen alcanza al menos el 50% de los partidos durante ese periodo, su salario podría incrementarse en más de un 50%. También se establecen escalones intermedios para participaciones entre el 30% y el 50% de los encuentros.

Deco, durante una entrevista con SPORT / Dani Barbeito

El acuerdo incluye además una cláusula que permitiría al Barça rescindir el contrato si el central no alcanza el 30% de participación en los partidos, una medida que refleja las dudas generadas por su estado físico. El danés se encuentra actualmente de baja por una lesión de rodilla y no juega desde el pasado mes de diciembre, lo que ha condicionado la postura del club en la negociación