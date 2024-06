"Cerramos un acuerdo con el Barça, pero cambió el entrenador"

Stanislav Lobotka es uno de los jugadores más destacados de Eslovaquia y también del Nápoles. Su calidad siempre la tuvo muy en cuenta Xavi Hernández, que la destacó cuando ambos equipos se enfrentaron esta temporada en los octavos de la final de la Champions. "Es un jugador que me gusta, a nivel de construcción, no pierde el balón y me gustaría verlo en un equipo como el Barça. Marca la diferencia", dijo.

Era un jugador tan del agrado del técnico de Terrassa que, según su representante, tenían un acuerdo cerrado con la entidad azulgrana. "Cerramos un acuerdo con el Barcelona, pero cambió de entrenador. Tienen varios problemas financieros y la situación no está clara. No se ha caído y la situación está evolucionando. Todo el mundo conoce la calidad de Lobotka. Lo conocen en Barcelona, Madrid e Inglaterra", ha dicho Branislav Jarusek a RTV.

El representante del centrocampista eslovaco ha dejado abierto el futuro del futbolista. "Puede volver a Nápoles y todos estaríamos felices. Ahora es lo más probable. El Nápoles no va a dejar que uno de sus mejores jugadores se vaya si no es por una gran cantidad. Muchos entrenadores están buscando este tipo de centrocampista y estoy hablando con alguno de ellos", ha seguido. Lobotka tiene contrato con el Nápoles y debe ser fijo en el equipo que entrenará Antonio Conte la próxima temporada.