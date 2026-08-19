Dan por hecho el fichaje de Livakovic por el Barça

El Barça sigue trabajando en el presente, pero también mira al futuro. Con la portería bien cubierta con Joan Garcia como apuesta de presente, el club blaugrana ya tendría encarrilada una operación pensando en quién ocupará el puesto de segundo guardameta cuando Wojciech Szczesny finalice su contrato en junio de 2027.

Según informa el medio croata 'IndexHR', el Barcelona y el Fenerbahçe han alcanzado un acuerdo por Dominik Livaković. La operación se situaría en torno a los tres millones de euros más una serie de variables. El plan pasaría por cerrar ahora su fichaje y enviarlo cedido al Dinamo Zagreb durante una temporada. Una vez finalizado el préstamo, Livaković regresaría al Barça para ocupar el puesto de segundo portero y convertirse en el relevo de Szczesny, con Joan como guardameta titular.

Aunque, según ha podido saber SPORT, las negociaciones entre el club turco y el FC Barcelona están muy avanzadas, todavía no hay un escenario cerrado para el futuro inmediato de Livakovic. El plan inicial pasa por su regreso al Dinamo Zagreb en calidad de cedido, pero no se descartan otras vías: una cesión a otro club o incluso su incorporación al primer equipo esta misma temporada, siempre que el límite salarial permita al Barça inscribirle. La operación no está cerrada, pero sí en vías de negociación.

Mbappé dispara ante Livakovic / MOHAMMED BADRA / EFE

Uno de los nombres importantes en la operación es Andy Bara, representante de Livaković y hombre con una estrecha relación con el Barça. El agente habría sido una de las piezas que han permitido encontrar una fórmula que satisface a todas las partes. El buen papel durante el Mundial también convenció a la dirección deportiva.

El paso de Livaković por el Girona, un capítulo para olvidar

Livaković conoce ya el fútbol español después de su breve experiencia en el Girona, aunque su paso por Montilivi estuvo muy lejos de ser el esperado. El portero llegó cedido por el Fenerbahçe, pero no llegó a disputar ningún partido y terminó abandonando el club antes de tiempo. El Girona confirmó oficialmente la rescisión anticipada de la cesión.

La situación llegó a generar tensión con Míchel. El técnico explicó públicamente que el propio Livaković le había trasladado que no quería continuar en el Girona ni jugar porque necesitaba mantener abiertas sus opciones de cara al Mundial y para poder fichar por otro equipo. Su sustituto tras ese episodio fue, precisamente, Marc-André ter Stegen.

Livakovic deja el Girona sin haber disputado un solo minuto / @GironaFC

El movimiento, en cualquier caso, apunta a una estrategia muy concreta del Barça: asegurar ahora a Livaković para el futuro de cara a la retirada de Szczesny a final de temporada.