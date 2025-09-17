Smarason, el refuerzo que prepara el Barça

El Barça ha arrancado la temporada 2025/2026 con un total de siete caras nuevas y un equipo rejuvenecido, además de regresos de renombre como el de Ludovic Fabregas, o la vuelta de cesión de Djordje Cikusa e Ian Barrufet. También con la salida de varios jugadores emblemáticos como Gonzalo Pérez de Vargas o Aitor Ariño, quienes han emprendido un nuevo camino lejos de Barcelona.

Mientras se consolida el nuevo equipo con el que Carlos Ortega volverá intentar el asalto a la ansiada Champions, ya hay otras salidas confirmadas para el próximo curso como la de Emil Nielsen, quien pondrá rumbo al Veszprem. Otro de los que no continuará será Domen Makuc, que se unirá a las filas del THW Kiel de Pérez de Vargas.

Conocidas esa bajsa, el Barça se ha puesto ya a afianzar los recambios y aunque en el caso de la portería parece claro que será Sergey Hernández el que llegará, en el caso del central la búsqueda está en marcha.

El mejor posicionado parece ser el islandés Janus Smarason, actual jugador del Pick Szeged húngaro. Según pudo confirmar SPORT, el fichaje del jugador se encuentra próximo, aunque por el momento no está cerrado totalmente.

Smarason llegó al Pick Szeged en la temporada 2024 procedente del Magdeburgo, club al que había llegado como refuerzo de última hora tras la lesión de Kristjansson. Con el conjunto húngaro firmó por dos temporadas que expiran el verano de 2026.