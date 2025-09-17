Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
BALONMANO

Barça - Magdeburgo: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

A qué hora y dónde ver el Barça - Magdeburgo de la fase de grupos de la EHF Champions League

Barcelona, en su victoria contra el GOG de la primera fecha de la EHF Champions League

Barcelona, en su victoria contra el GOG de la primera fecha de la EHF Champions League / FC Barcelona

Ronald Goncalves

Barcelona y Magdeburgo se enfrentan este jueves 18 de septiembre en el Palau Blaugrana en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Barcelona - Magdeburgo y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al GOG (37-32), ubicándose en el segundo lugar del Grupo B con 2 puntos y +5 en el diferencial de goles.

Barça - Magdeburgo: duelo de favoritos en el Palau

En cambio, el Magdeburgo venció al PSG (37-31), asimismo posicionándose en el primer lugar de la división con 2 puntos y +6 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, el Magdeburgo se presenta como el parcial favorito para llevarse la contienda, ya que suma tres victorias y dos derrotas en sus últimas contiendas contra los culés.

HORARIO DEL BARÇA - MAGDEBURGO DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Barcelona y Magdeburgo, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este jueves 18 de septiembre a las 20:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA - MAGDEBURGO DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Barcelona y Magdeburgo se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

