Barça - Magdeburgo: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

Barcelona y Magdeburgo se enfrentan este jueves 18 de septiembre en el Palau Blaugrana en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Barcelona - Magdeburgo y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al GOG (37-32), ubicándose en el segundo lugar del Grupo B con 2 puntos y +5 en el diferencial de goles.

En cambio, el Magdeburgo venció al PSG (37-31), asimismo posicionándose en el primer lugar de la división con 2 puntos y +6 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, el Magdeburgo se presenta como el parcial favorito para llevarse la contienda, ya que suma tres victorias y dos derrotas en sus últimas contiendas contra los culés.

HORARIO DEL BARÇA - MAGDEBURGO DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Barcelona y Magdeburgo, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este jueves 18 de septiembre a las 20:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA - MAGDEBURGO DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Barcelona y Magdeburgo se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.