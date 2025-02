El orgullo de Ortega por un equipo con mayúsculas

El Barça de balonmano sigue siendo la joya de las secciones y ya está clasificado para los cuartos de final de la Champions a falta de dos jornadas gracias a su victoria este jueves en el Palau ante el Industria Kielce (30-28). Además, ya tiene la primera plaza del grupo asegurada.

Y lo hizo sin Jaime Gallego, Juan Palomino, Petar Cikusa, Gonzalo Pérez de Vargas más Aitor Ariño por unas molestias. Incluso Dika Mem se dañó el tobillo izquierdo a tres minutos del final y fue su compatriota Timothey N'Guessan el que se puso 'la capa de héroe'.

Carlos Ortega estaba especialmente contento por la victoria y por el doble premio añadido. "Estoy muy orgulloso de mi equipo. Dije en la previa que no estamos en nuestro mejor momento y tenemos bastantes lesiones, pero este equipo lucha siempre hasta el final", comentó el malagueño.

"Nos sorprendió su defensa 5-1 casi todo el partido. No estuvimos fluidos en ataque y cometimos algunos fallos, pero sobre todo en la segunda parte con los pequeños encontramos nuestro juego. Si ves el grupo antes de empezar la Champions, era terrible. Pues ya estamos clasificados y además, primeros. Hay que estar muy orgulloso", reiteró el exjugador del Dream Team.

Carlos Ortega, muy satisfecho con sus jugadores / DANI BARBEITO

Ortega se quejó de la pasividad arbitral para levantar los brazos en el ataque visitante: "Ellos han hecho su partido. El reglamento va al juego rápido, a que los equipos vayan a atacar directamente y hoy no se ha visto eso. Tendrían que haber dado la señal de pasivo mucho antes y muchas veces."

"Ellos han adormilado el partido y les ha salido muy bien. Ganar era muy importante. Tenemos muchas bajas y esperamos ir recuperando jugadores. Estamos a un paso de la Final Four. Ahora, a esperar rival en cuartos", añadió.

Premio para Pol Valera

El central se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en mayo de 2024 en los cuartos de final de la Champions ante el PSG y, tras regresar a finales de diciembre, recuperó la sonrisa ante el Kielce con un gol y un robo decisivos.

"Ha sido un camino muy largo y hoy he sentido y he vivido cosas que ves muy lejos cuando estás en plena recuperación. Estoy muy contento y a nivel personal los que han estado a mi lado saben que he trabajado mucho. Ahora, a seguir, porque yo quiero dar siempre mi mejor versión", explicó Pol Valera.

"El Kielce hizo un gran partido y nos ha complicado mucho las cosas. Nosotros tenemos muchos lesionados y hemos demostrado que vamos siempre hacia adelante. Hemos jugado un partido duro y ya estamos en cuartos. Estoy feliz por regresar y por encontrarme cada día mejor", añadió el catalán.