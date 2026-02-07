N'Guessan y Nielsen guian al Barça hacia la final

El Barça no faltó a su cita con la Copa de España de balonmano y jugará su 18ª final consecutiva del torneo. Los de Carlos Ortega se impusieron a un sólido IRUDEK Bidasoa Irún (37-31) liderados por un Timothey N'Guessan que ejerció de líder; Luís Frade, como máximo goleador (8 de 8); y Emil Nielsen que volvió a ser un seguro bajo palos. En la final de este domingo se medirán al Recoletas Atlético Valladolid (13.30 horas), uno de los equipos revelación de la temporada.

El combinado de David Pisonero se impuso al Dicorpebal Logroño La Rioja por (22-27) con una brillante reacción y un parcial de 2-9 en los doce primeros minutos de la segunda mitad con un Jorge Serrano afinado en ataque. César Pérez, bajo palos, se encargó de frenar cualquier reacción de los riojanos y el cuarto clasificado de la Liga ASOBAL firmó su billete a la final. Un paso que los acerca a la plaza para la EHF European League que se pone en juego en esta Copa de España.

El Barça, fiel a su estilo, imprimió un alto ritmo de juego en los primeros compases que le permitió colocar un parcial de 6-2 en los primeros cinco minutos del partido. Un arreón inicial que consiguió frenar la defensa irundarra para situar el marcador en 8-6 en el 10'.

Aunque el Barça llegó a marcharse de hasta cinco goles en algunos tramos, Bidasoa no perdió la cara al partido y mantuvo la intensidad defensiva para no alejarse en el marcador, con el exazulgrana Leo Maciel luciéndose bajo palos. Por su lado, N'Guessan, Ian Barrufet y Luís Frade mantenían a los azulgranas en ataque, con Emil Nielsen también en su línea alta de paradas. Con este escenario, al descanso se llegó con un ajustado 20-16.

Desenlace ajustado

La fotografía del partido no cambió tras el paso por vestuarios, con N'Guessan, Frade y Nielsen como hombres destacados en las filas azulgranas y Bidasoa afinando en ataque pese a hundirse poco a poco defensivamente.

Nielsen fue el gran protagonista del partido / EFE

Con el paso de los minutos y el esfuerzo ya haciendo mella en los irundarras, la figura de Emil Nielsen volvió a ser decisiva. El guardameta danés volvió a sacar a relucir su recital de paradas para frenar el empuje de Bidasoa. Aunque no estaba todo dicho y tras un tiempo muerto de Alex Mozas a diez para el final, el combinado bidasotarra mostró una tímida reacción que no fue suficiente para doblegar al Barça.

Este domingo el Barça buscará su decimoquinto título consecutiva de la Copa de España de balonmano, antes conocida como Copa ASOBAL.