Acuerdo inminente del Barça con Xavi Pascual

El Barça y Xavi Pascual negocian su llegada al club blaugrana, un acuerdo que podría ser oficial en las próximas horas después que ambas partes estén cerrando su incorporación al club lo antes posible.

Después de hacerse oficial de la salida de Joan Peñarroya como entrenador blaugrana tras la dolorosa derrota en la pista del Bàsquet Girona, en el sección blaugrana se pusieron inmediatamente en marcha para sondear al técnico de Gavà, el último que logró la ansiada Euroliga en 2010.

Pascual, que se encuentra sin equipo desde su salida del Zenit de Sant Petersburgo y que iba a realizar tareas de comentarista televisión en Dzone, tendrá de nuevo trabajo como técnico en las próximas horas.

Cerrar las heridas rápido con Pascual

Y es que el club azulgrana quiere rehacer cuanto antes la situación creada con la salida de Peñarroya y el consenso era total dentro de la directiva, con el beneplácito del presidente, Joan Laporta, y con el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, encargado de activar el fichaje de Pascual.

Pascual llega al Palau para intentar recuperar la autoestima de una sección que iba de mal en peor los últimos años / FCB

El técnico siempre mostró su deseo de retornar al club aunque en la situación actual, ha puesto sus condiciones, y entre ellas, poder tomar decisiones sobre los futuros fichajes, especialmente al final de esta temporada donde parte importante del presupuesto quedará liberado ante la salida de varios jugadores.

Aunque el interés del Barça es conseguir sus servicios de inmediato para que la temporada actual no se pueda dar por finiquitada apenas unos meses de su inicio, por lo que el club está negociando intensamente con el técnico y no se descarta que el anuncio pueda llegar incluso hoy mismo.

Decisión sobre la plantilla

Pascual quiere contar con un plantel competititvo y es consciente que esta temporada tiene las manos atadas por el plantel actual aunque sí se podría realizar algún movimiento, como la salida del Miles Norris, aunque eso ya lo tendría que decidir Pascual a su llegada al equipo.

El técnico catalán está ilusionado aunque es consciente que no se podrá revertir de inmediato la situación decadente de la sección desde la salida de Jasikevicius, pero si que puede darle un nuevo impulso y también la ilusión de un Palau que ya se mostró abiertamente crítico en el último Clásico cuando mostró su malestar con el equipo, pero también dirigiendo su repulsa a la tribuna en la que estaba el presidente Laporta.

Pascual tomará el mando del Barça después que Joan Peñarroya haya sido capaz de enderezar el buque blaugrana / SPORT

Un acuerdo que ambas partes tienen ganas de cerrar lo antes posible porque el Barça no puede permitirse un vacío de poder en el banquillo. Los azulgranas visitan al FC Bayern este miércoles teóricamente con Oscar Orellana en el banquillo, y sería la primera oportunidad para que Pascual se siente en el banquillo, aunque todo apunta a que sería el viernes, de vuelta al Palau, ante la Virtus, en el que sería su estreno en la que fue su casa durante muchos años.

Una decisión que no debe tardar en llegar por el interés de ambas partes de cerrarlo y reanimar un equipo y una afición que se ha ido apagando en la última temporada hasta llegar a una situación insostenible que ha obligado a la directiva a mover ficha y hacerlo con el candidato ideal para el equipo.