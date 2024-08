Nielsen: "Este oro olímpico lo supera todo"

El meta azulgrana Emil Nielsen completó el pasado domingo en el estadio Pierre Mauroy de Lille una temporada perfecta con la conquista de la medalla de oro con Dinamarca en los Juegos Olímpicos de París con una exhibición colectiva que pasará a la historia.

Además del 39-26 en la final contra Alemania, el partido que consagró definitivamente a Mathias Gidsel como una gran estrella del balonmano mundial estuvo marcado por la retirada del balonmano del emblemático exazulgrana Mikkel Hansen (solo le faltó ganar la Chmpions) y con el adiós a la selección de uno de los mejores metas del siglo, Niklas Landin (Aalborg).

Mientras, Nielsen se convirtió en el gran protagonista de la temporada al sumar el oro olímpico a la Champions, la Liga ASOBAL, la Copa del Rey, la Copa de España, la Supercopa Ibérica, la Supercopa de España y la Supercopa de Catalunya que logró con el Barça formando una gran pareja con el bronce olímpico Gonzalo Pérez de Vargas. SPORT estuvo en Lille (Villeneuve d’Asq) con Emil Nielsen minutos después de reinar en los Juegos. En cierto modo se repitió una historia, ya que hace ocho años, este medio también estuvo con el ya exblaugrana Jesper Noddesbo tras la victoria danesa en la final contra Francia en 2016 en Río.

Vaya temporada, ¿no?

Sí, definitivamente es la mejor. Es imposible mejorarla. He ganado el Mundial y los Juegos Olímpicos con Dinamarca y con el Barça ganamos un montón de títulos, incluida por supuesto la Champions. Estoy emocionado, superfeliz. Ganar el oro en unos Juegos Olímpicos es lo más importante que puedes conseguir en el deporte y mira, aquí la tienes (muestra su medalla con una mezcla de orgullo y emoción).

Me dijo hace tres meses que quería la Champions y este oro...

Es verdad. Y a base de trabajo y con grandes compañeros he conseguido las dos cosas. ¿Sabes? Ganar la Champions en Colonia cuando muchos no apostaban por nosotros fue genial, pero entiéndeme, esto lo supera todo. Ahora toda Dinamarca está orgullosa de nosotros. Este equipo siempre quiere ganar y obtener la medalla de oro. Hemos hecho un gran partido en la final y no nos conformamos. Iremos a por el oro en los próximos torneos, empezando por el Mundial del año que viene. Lo que está claro es que hemos sido la mejor selección en estos Juegos Olímpicos y hemos merecido ser campeones.

Creo que es imposible superar la temporada. He ganado Mundial, los Juegos y además la Champions con el Barça

Pareció que saliesen como rabiosos contra Alemania tras sufrir mucho en cuartos ante Suecia y en semifinales contra Eslovenia (ganaron los dos partidos por un gol de diferencia).

Bueno, lo importante es que conseguimos superar esos dos partidos que se nos complicaron mucho y sacamos el carácter que tenemos como equipo. Ahora estamos aquí con esta medalla y no puedo estar más contento.

Nielsen celebra con sus compañeros tras la final / EFE

¿Pudo disfrutar en la final? Porque lo cierto es que parecía sentenciada ya al descanso con el 12-21 ante Alemania...

Ha sido una gran victoria contra un rival increíble. Quiero dar todo el reconocimiento y todo el crédito para Alemania, porque han jugado increíblemente durante el torneo y llegaron a la final después de eliminar a España en un partidazo. En la final fuimos mejores que ellos en todos los aspectos del juego. En ataque, en defensa... en todo. Por eso tengo aquí esta medalla de oro.

Tengo una semana de vacaciones y el lunes que viene, a Barcelona a prepararnos de nuevo para aspirar a ganar todo

¿Es más fácil jugar junto a Mathias Gisdel que hacerlo contra él (Füchse Berlin) como en la pasada Super Globe?

¡Jajaja! Mathias es un jugador increíble y todavía le quedan muchos años por delante que pueden ser extraordinarios, porque a pesar de todo es joven (25 años).

La final suponía el adiós a la selección del mítico portero Niklas Landin. ¿Qué diría de él?

Niklas es una gran figura del balonmano. Es nuestro capitán y ha sido un portero impresionante durante muchísimos años. Te diría que él y Mikkel (Hansen) son los dos mejores jugadores que hemos tenido en Dinamarca. Será una gran pérdida para el equipo, por supuesto. Confío en que tengamos la calidad y la profundidad de banquillo para seguir compitiendo a este nivel contra las mejores selecciones del mundo. Creo que lo conseguiremos, porque la siguiente generación ya está lista. Soy parte de eso y me siento seguro y preparado para eso.

Usted ya lo ha nombrado en su respuesta anterior. El balonmano despidió en la final a Mikkel Hansen, uno de los grandes caballeros del balonmano en los últimos tres lustros...

Pues lo mismo que Niklas. Un emblema y un jugador para la historia. Cada uno en su posición, hablamos de dos jugadores increíbles que han estado en la cima durante tantos años. Será realmente raro no volver a verlos jugar en la selección (el meta seguirá haciendo estragos a los rivales en el Aalborg).

Niklas Landin es manteado por sus compañeros tras ganar el oro / EFE

¿Llegó la hora de Emil Nielsen?

No lo sé, aquí por encima de las individualidades lo más importante es seguir ganando títulos. Por mi parte haré todo lo que esté en mis manos para que así sea. Ya veremos si lo consigo. Yo confío en que sí.

¿Tendrá algunos días de vacaciones antes de empezar la pretemporada con el Barça?

Una semana. Tenemos una semana libre y luego ya me voy a Barcelona para empezar a preparar otra temporada en la que queremos aspirar a ganarlo todo.

Palabra de campeón mundial, de campeón olímpico y de campeón de la Champions. Un meta ‘enorme’.