Tyler Kolek disputa dos partidos... ¡en menos de cinco horas!

La NBA es una competición única. Una competición muy exigente, con 82 partidos en el calendario, sin contar la postemporada. Y en este largo calendario, hay tardes que marcan la carrera de algún jugador. En la noche de ayer, uno de los nombres más destacados fue el de Tyler Kolek.

Una doble jornada histórica

El base de Rhode Island completó una tarde descomunal, casi de videojuego, repartida entre dos escenarios. A las 15.00, con Westchester en la G League, explotó con 42 puntos y 11 asistencias. Horas después, ya por la noche y con el uniforme de los Knicks, volvió a dejar huella en la victoria ante Washington con 11 puntos en apenas 5 minutos del último cuarto. En total, 53 puntos en el mismo día para un jugador que sigue creciendo día a día en la mejor liga del mundo.

Kolek, elegido en el draft de 2024 tras brillar en Marquette, ha vivido esta temporada entre dos mundos. En Westchester ha asumido galones de líder, generador y anotador, con balón constante en las manos y libertad para ordenar el ataque. Allí ha demostrado que no es solo un base cerebral, sino también un jugador capaz de castigar desde fuera, acelerar el ritmo y sostener una ofensiva entera. Su producción en la filial confirma que está por encima de ese nivel cuando tiene continuidad.

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En los Knicks, naturalmente, el contexto es otro. La competencia aprieta y su papel ha sido más secundario. Aun así, sus apariciones han empezado a dejar señales muy serias. Sus promedios en la NBA siguen siendo modestos, pero su lectura del juego, su valentía y su capacidad para activar al resto invitan a pensar que su espacio puede crecer. No sería honesto decir que ya es una pieza fija de la rotación, pero sí que aprovecha cada oportunidad que se le brinda en el equipo de Mike Brown.