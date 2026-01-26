Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Sorteo Copa del Rey baloncesto, en directo: cruces, fechas y rivales de Barça y Madrid, hoy en vivo

Sigue en directo el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto 2026 en vivo hoy

Sorteo de emparejamientos COPA DEL REY y MINICOPA ENDESA Valencia 2026 / ACB

Marc del Río

Marc del Río

Sigue aquí en SPORT el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto 2026 en el que se decidirán las eliminatorias y el cuadro del torneo.

