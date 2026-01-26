Sorteo Copa del Rey baloncesto, en directo: cruces, fechas y rivales de Barça y Madrid, hoy en vivo

En Directo
Sigue aquí en SPORT el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto 2026 en el que se decidirán las eliminatorias y el cuadro del torneo.
Unicaja defiende título
Los malagueños estarán en Valencia defendiendo el título y con la ilusión de volver a repetir alegría y sumar la que sería su tercera Copa del Rey en cuatro años tras ganarla en Badalona 2023 y Gran Canaria 2025. Los de Ibon Navarro no son cabeza de serie, así que tendrán una exigente eliminatoria de cuartos ante Barça, Real Madrid, Valencia Basket o el que termine siendo cabeza de serie entre Baskonia y UCAM Murcia
¡10 MINUTOS!
¡Últimos 10 minutos de espera antes de que arranque el sorteo de la Copa del Rey!
Valencia recoge el testigo de Gran Canaria
Tras la edición celebrada en el Gran Canaria Arena el pasado 2025, este año la Copa del Rey regresa a la península para desembarcar en el recién estrenado Roig Arena de Valencia. El mejor pabellón de España, uno de los mejores de Europa, y una instalación que albergará las ediciones de 2026 y 2027 y que cuenta con capacidad para 15.600 aficionados
¿Un Barça-Penya en cuartos?
Barça y Joventut son los dos representantes del baloncesto catalán en la Copa. Los azulgranas son cabeza de serie tras haber cerrado la primera vuelta con 12 victorias y cinco derrotas en tercera posición, mientras que la Penya terminó en la octava con dos triunfos menos. Los de Dani Miret, que no son cabeza de serie, podrían verse las caras ante uno de los cuatro equipos Euroliga en caso de que Baskonia finalmente acabe en cuarta posición, mientras que el Barça, más allá de un posible derbi ante los verdinegros, se podría medir a Unicaja, La Laguna Tenerife, o al quinto clasificado que podrá ser o UCAM Murcia o Baskonia
El privilegio del Real Madrid
El primer clasificado de la primera vuelta de la Liga Endesa cuenta cada año con el privilegio de disputar su primer partido de Copa sí o sí el jueves, para contar con un día de descanso adicional en caso de avanzar a semifinales. Este año, ese mérito recae en el Real Madrid, que ha cerrado los primeros 17 partidos de Liga Endesa en primer lugar con un balance de 15 triunfos y tan solo dos tropiezos. Los de Sergio Scariolo no se podrán medir en ese primer cruce a Valencia Basket, Barça o al que sea cabeza de serie entre Baskonia o UCAM Murcia
El formato del sorteo
Cada año, el sorteo de Copa suele ser bastante sencillo en cuanto a formato: cuatro bolas de cabeza de serie y cuatro de no cabeza de serie, que se enfrentan en las cuatro eliminatorias de cuartos de final. Este año, la cosa se complica un poco, ya que Baskonia tiene un partido pendiente ante Dreamland Gran Canaria aplazado por el temporal, y si derrotase al conjunto insular sería cabeza de serie privando de dicho privilegio a UCAM Murcia.
Por lo tanto, habrá cuatro bolas de cabeza de serie con los nombres de Real Madrid, Valencia Basket, Barça y UCAM Murcia/Baskonia, y otras cuatro de no cabeza de serie con los nombres de UCAM Murcia/Baskonia, Joventut, Unicaja y La Laguna Tenerife.
¡EMPEZAMOS!
¡Muy buenos días! Arrancamos un directo de baloncesto en horario matinal, algo fuera de lo común, pero por un buen motivo. En media hora arranca el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto en el que conoceremos las cuatro eliminatorias de cuartos de final y el cuadro del primer título de 2026 en el que Unicaja defiende corona
