Sorteo Copa del Rey baloncesto, en directo: cruces, fechas y rivales de Barça y Madrid, hoy en vivo

El formato del sorteo

Cada año, el sorteo de Copa suele ser bastante sencillo en cuanto a formato: cuatro bolas de cabeza de serie y cuatro de no cabeza de serie, que se enfrentan en las cuatro eliminatorias de cuartos de final. Este año, la cosa se complica un poco, ya que Baskonia tiene un partido pendiente ante Dreamland Gran Canaria aplazado por el temporal, y si derrotase al conjunto insular sería cabeza de serie privando de dicho privilegio a UCAM Murcia.

Por lo tanto, habrá cuatro bolas de cabeza de serie con los nombres de Real Madrid, Valencia Basket, Barça y UCAM Murcia/Baskonia, y otras cuatro de no cabeza de serie con los nombres de UCAM Murcia/Baskonia, Joventut, Unicaja y La Laguna Tenerife.