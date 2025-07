Mariona Ortiz rompe su silencio: "Aún no he sido capaz de ver imágenes del partido ni creo que pueda hacerlo en un tiempo"

En el deporte, y en el baloncesto en particular, el acierto o error es una parte muy importante. Al fin y al cabo se trata de eso; el acierto significa éxito y el error es sinónimo de derrota. En los momentos clave todo se multiplica. Es lo que le pasó a Mariona Ortiz en la final del Eurobasket del pasado domingo, cuando erró en el momento más inoportuno. Hoy, ha decidido pronunciarse en su cuenta de 'Instagram' y abrirse al mundo para explicar cómo se siente tras unos días alejada de los focos, aunque ya ha dicho que "hay momentos que para bien o para mal no se olvidan".

A ocho segundos del final, España vencía por un punto (65-64) y tenía el balón. Tras cruzar el campo con alguna que otra dificultad ante la presión belga, las españolas tenían que conservar el balón y esperar a que las 'belgian cats' cometieran falta. Sin embargo, Ortiz cometió un error impropio de ella, se precipitó y le dio un pase arriesgado a Torrens, que llegaba en carrera desde campo defensivo y le pilló a contrapié. Entonces, Antonia Delaere recogió el balón y se fue directa hacia el aro español para darle la vuelta al marcador y prácticamente ganar el torneo. En ese sentido, Mariona Ortiz ha dicho que "hay errores que pesan mucho más" y "es lo que tiene equivocarse en el peor momento".

La base catalana, como era de esperar, ha hecho autocrítica. "Nunca ha sido mi estilo no asumir, todo lo contrario, no hay jueza más dura que yo misma. Siempre trato de hacerme responsable de todos mis errores, aceptar lo que viene con ellos, aprender y ser mejor. Sobre todo, ser mejor", ha razonado con mucha sabiduría. Asimismo, la jugadora de Casademont Zaragoza ha reconocido que principalmente le ha dolido por el equipo: "Hay un grupo humano desde la primera jugadora hasta la última persona del staff técnico que son tan de 10 que no merecían otra cosa que no fuera el oro".

Un especial agradecimiento: "Muchísimas gracias por todo, equipo"

Ortiz, que fue elegida mejor defensora del campeonato, ha puesto en valor la unión del equipo: "Entre todos conseguimos crear un equipo en mayúsculas. De los que te sientes muy afortunada de formar parte. De los que valen la pena", antes de hacer un breve resumen de lo deportivo. "El camino ni mucho menos ha acabado como me imaginaba, pero ha sido maravilloso", ha manifestado, subrayando que, pese a todo, son "subcampeonas de Europa". Finalmente, ha dejado un mensaje tan claro como importante: "Caerse. Levantarse. Y seguir. Es de lo único que puedo dar ejemplo".