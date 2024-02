López-Arostegui: "Venimos a la Copa con ambición y con ganas de hacerlo bien"

Xabi López-Arostegui, jugador del Valencia Basket, destacó en la víspera de su debut en la Copa del Rey frente al Dreamland Gran Canaria que llegan a la cita "con ilusión y con muchas ganas" aunque conscientes de que se enfrentan a un rival "potente y que viene jugando muy bien" esta temporada.

"Estamos haciendo un buen año y venimos con ambición y ganas de hacerlo bien y de hacer un buen partido", dijo a la llegada de su equipo a Málaga a última hora del miércoles.

En su opinión, si ante el equipo canario se muestran como un equipo "físico en defensa" y logran jugar su mejor baloncesto "habrá muchas posibilidades" de revertir las estadísticas que reflejan que los taronjas han caído en cuartos de final en sus últimas participaciones de un torneo que solo han ganado en 1998.

Gran Canaria, un equipo potente

Del Gran Canaria destacó que es un equipo "potente" que juega "muy bien, sobre todo en ataque", que está "muy bien entrenado" por Jaka Lakovic, tiene mucho talento y a jugadores "en un momento muy bueno" como Ethan Happ.

Según López-Arostegui, tienen que conseguir jugar físico para que los isleños no jueguen cómodos y que no se repitan errores como los que cometieron en La Fonteta, cuando les sorprendieron y le arrebataron la posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa. "Tenemos que usar esos partidos como aprendizaje tanto cuando van bien como cuando van mal y hemos visto ese partido para ver qué hicimos mal ese día para que no vuelva a pasar".

Por último, destacó que tanto su compañero Brandon Davies como él han superado sus problemas físicos. "Estamos bien y hemos entrenado con normalidad, hemos podido descansar un poco para preparar el partido y estamos todos bien y con ganas de competir".