La Euroliga apunta a un nuevo presidente ejecutivo para sustituir a Paulius Motiejunas

La Euroliga prepara un relevo al frente de la presidencia ejecutiva y ya tiene incluso, encima de la mesa a los dos principales candidatos a ocupar el puesto del actual CEO, el lituano Paulis Motiejunas.

Sorprende como menos ese deseo de la Euroliga de tomar una nueva dirección, después que el ejecutivo lituano haya defendido con éxito el futuro de la máxima competición europea en pleno pulso con la NBA y FIBA Europa, y podría acabar fuera del cargo, incluso este mismo viernes si así lo deciden los equipos propietarios.

Y es que después de haber renovado sus contratos con la Euroliga por 10 años más a excepción del Madrid y el Fenerbahçe- ASVEL ya descartó continuar-, parece un tanto sorprendente que tengan dos ejecutivos preparados para tomar el relevo, el español Chus Bueno, y el alemán Michael Ilgner, de una lista inicial de 30 nombres que llegaron a tener encima de la mesa.

Chus Bueno, ligado al basket

Por relación con el basket a todos los niveles, parece que el barcelonés Chus Bueno (1969) es el candidato con más posibilidades de acceder al cargo si finalmente se deciden a darle relevo a Motijunas.

Chus Bueno trabajó para la NBA y podría ser un nexo de unión de cara a acercar posturas con Euroliga si accede al cargo / SPORT

Bueno, formado en la cantera del Barça, jugó llegó a jugar en el primer equipo azulgrana en la temporada 88-89, y luego pasó por equipos como el Atlético de Madrid, Llíria, Valencia Basket, Gandía y Mollet, donde entró ya a formar parte de junta directiva de la Asociación de Baloncestistas Españoles (ABP) llegando a Secretario General en 1997 y también de la Asociación Europea.

En 2006 entra en la estructura de la FEB como director Ejecutivo con José Luis Sáez y organiza el Eurobasket 2007, en un momento de bonanza del baloncesto español. en mayo de 2008 también es nombrado Director de la Candidatura por el World Basketball Championship de 2014, candidatura que resultó vencedora.

Ilgner, el otro candidato

En septiembre de 2010 entra en la NBA donde ocupó el cargo de Vicepresidente de Basketball Business Operations en la región de EME (Europa y Oriente Medio). En su última etapa profesional, trabajo en una consultora deportiva y en febrero de hace un año fichó por DAZN para gestionar los derechos televisivos relacionados con el baloncesto.

El otro candidato a dirigir la Euroliga es el alemán Michael Ilgner, de 54 años, que pasó del waterpolo a ejecutivo en diferentes empresas. Fue miembro del consejo de administración de la consultora estratégica Booz Allen Hamilton y director ejecutivo de la Fundación Alemana de Ayuda al Deporte.

Michael Ilgner no tiene relación previa con el basket aunque ha trabajado de ejecutivo en empresas importantes / sp

Ocupó altos cargos en Deutsche Bank, donde se incorporó como director de recursos humanos y director sénior del grupo antes de convertirse en director global de recursos humanos y bienes raíces. Además, fundó y se convirtió en director ejecutivo de la firma One May Group.

El actual CEO, Paulius Motiejunas, de 44 años, dirige la Euroliga desde el 15 de junio de 2023. Anteriormente, ocupó varios puestos en el Zalgiris durante su larga trayectoria en el equipo de Kaunas, incluyendo tres distinciones como el Premio Ejecutivo del Año de la Euroliga Gianluigi Porelli.