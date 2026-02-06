Dónde ver el Baskonia - Barça de Euroliga hoy por TV y en directo

Barça y Baskonia se dan cita en el Fernando Buesa Arena hoy viernes 6 de febrero a las 20:30 horas (CET) para disputar el partido correspondiente a la 27ª jornada de la Euroliga. El equipo azulgrana llega con la obligación de reaccionar tras acumular una racha de cuatro derrotas consecutivas y seguir con su escalada en la clasificación de la competición europea.

Xavi Pascual atraviesa un momento complicado en el banquillo del FC Barcelona. A pesar de liderar la reacción del equipo desde su llegada a mitad de temporada, lo cierto es que la recta final del mes de enero ha sido catastrófica para los azulgranas; cuatro derrotas consecutivas -dos en Liga Endesa, dos en Euroliga- han frenado de lleno la buena racha del técnico.

Satoransky, con Xavi Pascual a su derecha / GORKA URRESOLA

A pesar de ello, en el Barça pierden de todo menos la esperanza. "Estamos en un momento de adversidad, pero debemos seguir luchando. Tenemos una buena oportunidad para hacer nuestro trabajo", explicó Kevin Punter en la previa del partido. El grupo cree en la filosofía de Xavi Pascual y confían en que esta mala racha sea anecdótica a final de temporada, donde esperan llegar con mayor ritmo y mejores sensaciones. De momento, los azulgranas son sextos en la clasificación, aunque una victoria podría catapultarlos hasta tercera plaza según los resultados del resto de partidos.

El primer escollo para volver a alzar el vuelo será el Baskonia, un rival peligroso que contará con el apoyo del Fernando Buesa Arena para sumar una victoria clave en su lucha particular en la zona baja de la tabla. El equipo vitoriano tiene armas de sobras para sorprender, como el francés Luwawu-Cabarrot, sin olvidar a jugadores como Forrest o Howard, todos con capacidad para ser un problema para la defensa azulgrana.

¿Dónde ver el Baskonia - Barcelona de Euroliga hoy por TV y online?

En España, el partido entre Baskonia y Barça correspondiente a la 27ª jornada de Euroliga se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido de Euroliga entre Baskonia y Barça a través de nuestra narración en directo, crónica y declaraciones de los protagonistas.