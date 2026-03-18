España, presente en el March Madness de la NCAA

El March Madness también se juega en español. El gran torneo del baloncesto universitario de Estados Unidos, uno de los acontecimientos deportivos más seguidos del país, contará en 2026 con una presencia española especialmente amplia y llamativa. Aday Mara, Mario Saint-Supéry, Álvaro Folgueiras, Rubén Domínguez, Owen Aquino, Conrad Martínez y Victory Onuetu forman la representación nacional en un escaparate gigantesco, el lugar donde cada marzo se mezclan talento, presión, sorpresas y millones de miradas. La presencia de siete jugadores españoles confirma hasta qué punto la NCAA se ha convertido en una vía importante para el desarrollo del baloncesto español.

Un formato único

El March Madness es el torneo final de la NCAA, la gran competición universitaria estadounidense. Su formato explica buena parte de su fama. Participan 68 equipos y todo se decide a partido único, sin red de seguridad. Tras una fase inicial llamada First Four, arranca el cuadro principal de 64 equipos y, desde ahí, cada victoria empuja a las rondas más conocidas del campeonato hasta la Final Four y la final nacional. En la edición masculina de 2026, el torneo se disputa entre el 17 de marzo y el 6 de abril, una sucesión de semanas frenéticas en las que cualquier error puede dejar fuera incluso a los grandes favoritos.

Dos protagonistas claros

Entre esos aspirantes al título aparecen algunos programas históricos y otros equipos muy sólidos, pero en clave española el foco principal apunta a Michigan y Gonzaga. En Michigan juega Aday Mara, seguramente el nombre más reconocible para el aficionado español. Su tamaño, su capacidad para proteger el aro y su evolución durante la temporada le han convertido en una pieza muy valiosa dentro de uno de los equipos más potentes del cuadro. En Gonzaga estará Mario Saint-Supéry, base con talento, ritmo y personalidad, preparado para competir en una universidad con mucha tradición en marzo.

Aday Mara y Mario Saint-Supéry, los dos españoles favoritos para conquistar el March Madness / SPORT.es

Más talento

La delegación española no termina ahí. Álvaro Folgueiras defenderá la camiseta de Iowa, mientras Rubén Domínguez lo hará con Texas A&M. En High Point coinciden Owen Aquino y Conrad Martínez, una doble presencia que refuerza aún más el peso español en el torneo. También figuran Victory Onuetu con Hofstra y José Tanchyn con UMBC (quien ya ha caido eliminado tras la derrota de UMBC ante Howard por 86-83 esta pasada madrugada).

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Por eso, hablar del March Madness de 2026 es hablar también de una pequeña expedición española en uno de los escenarios más exigentes del baloncesto mundial. En uno de los momentos más esperados en el deporte universitario estadounidense, varios jóvenes formados en nuestro baloncesto buscan abrirse paso en un torneo donde una gran actuación puede cambiar una temporada entera y, a veces, una carrera.