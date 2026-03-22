Doncic expone a Bitadze por insultos gravísimos durante el Magic - Lakers de la NBA: “Me dijo que se f****ría a toda mi familia”

Los Angeles Lakers sacaron adelante un partido agónico en Orlando y lo hicieron con una última bocanada de fe. El triunfo por 105 a 104 llegó sobre la bocina, con un triple decisivo de Luke Kennard a seis décimas del final, después de un cierre desordenado, nervioso y cargado de tensión. Los de J.J. Redick habían arrancado con fuerza, se atascaron durante muchos minutos y sobrevivieron gracias a su defensa, al empuje de Austin Reaves y, una vez más, al liderazgo competitivo de Luka Doncic. La victoria, además, prolongó la gran racha angelina, ya en nueve triunfos consecutivos.

En ese contexto de máxima exigencia, Doncic volvió a ejercer de faro. El esloveno firmó 33 puntos y 8 asistencias y confirmó una tendencia que ya no admite debate. Hoy es el gran referente ofensivo de estos Lakers. Venía de encadenar actuaciones descomunales, con 36 puntos ante Houston, 40 en el siguiente duelo frente a los Rockets y una exhibición de 60 puntos en Miami, una secuencia que explica por qué el equipo vive uno de sus mejores momentos del curso. Cuando el partido se rompe, cuando el ataque se nubla o cuando el pulso aprieta, el balón y la responsabilidad pasan por sus manos.

El incidente de la noche

Pero la madrugada dejó también la imagen más áspera del encuentro. El choque verbal entre Doncic y Goga Bitadze elevó la temperatura del partido y terminó en doble técnica, la número 16 del base, una sanción que acarrea suspensión automática salvo revisión. Después, el esloveno explicó su reacción con una frase durísima. “Él dijo en el tiro libre que se f****ría a toda mi familia. Y llegó un punto en que simplemente no pude soportarlo. Tenía que defenderme.” Bitadze negó haber atacado directamente a su familia, pero el episodio ya había estallado.

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La escena adquiere todavía más peso porque Doncic atraviesa un momento delicado en su vida personal, tras confirmar su separación de Anamaria Goltes y una disputa por la custodia de sus hijas. En ese marco, cualquier alusión familiar golpea distinto. Y quizá por eso su estallido no fue solo el de una estrella en mitad de un partido caliente, sino también el de un hombre al límite, sosteniendo a su equipo mientras intenta sostenerse a sí mismo