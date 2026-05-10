El Baxi Manresa tropieza en Andorra y agita la lucha por la permanencia

El pívot ucraniano Artem Pustovyi, hace soñar con la salvación al MoraBanc Andorra, tras anotar 27 puntos y liderar el triunfo de los de Zan Tabak por 104-94 sobre el BAXI Manresa.

Los del Principado igualan a triunfos con Casademont Zaragoza, Dreamland Gran Canaria y Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Los del Principado llegaron a dominar con un 19-12 después de un 2+1 de Artem Pustovyi que anotaba su séptimo punto. La peor notícia para los locales fue cargarse con faltas personales con dos de Aaron Best y dos de Kostadinov.

Del 26-20 y con la entrada de Agustín Ubal a pista que anotó 11 puntos, el BAXI Manresa, despertó y logró empatar el encuentro a 26. McKoy anotó un triple y Álex Reyes, cerró el primer acto, con un 29-28.

En los segundos diez minutos, los de Žan Tabak, con un parcial de 11-1 cuando el electrónico marcaba un igualado 37-37, consiguió su máxima diferencia hasta entonces con el 48-38 (+10). La mejora en defensa y el liderazgo anotador de Shannon Evans II y el dominio en la pintura de Artem Pustovyi fue clave para el dominio de los locales.

En la reanudación, el MoraBanc llegó a ganar por +13 (75-62) con el insultante dominio de Artem Pustvoyi en la pintura y de la aparición anotadora de Sir'Jabari Rice. Los de Tabak recibieron un parcial de 1-8 con un triple de Álex Reyes y de Ferran Bassas para acercarse a seis (76-70). Los locales volvieron a entrar en el partido con un mate de Kostadinov que empezó un parcial que fue de 11-2 para situar el 87-72 y la máxima diferencia de +15. Al final del tercer cuarto, 87-73.

El parcial de 0-8 del BAXI Manresa le hizo creer en la remontada situándose con el 87-81, pero un triple de Yves Pons cortó la racha visitante. Los de Diego Ocampo no pudieron superar la agresividad defensiva y también el acierto en ataque de los locales.

Un triple de Ferran Bassas, a 2'18", situó el 98-91. Un triple de Sir'Jabari Rice dio un triunfo para creer en la permanencia con un triunfo por 104-94.