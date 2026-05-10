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Baloncesto

El Baxi Manresa tropieza en Andorra y agita la lucha por la permanencia

Los del Principado se impusieron por 104-94 liderados por un descomunal Artem Pustovyi, autor de 27 puntos

El Baxi Manresa no pudo regresar de Andorra con el triunfo

El Baxi Manresa no pudo regresar de Andorra con el triunfo / ACB Photo - Dani Catalán

EFE

El pívot ucraniano Artem Pustovyi, hace soñar con la salvación al MoraBanc Andorra, tras anotar 27 puntos y liderar el triunfo de los de Zan Tabak por 104-94 sobre el BAXI Manresa.

Los del Principado igualan a triunfos con Casademont Zaragoza, Dreamland Gran Canaria y Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Los del Principado llegaron a dominar con un 19-12 después de un 2+1 de Artem Pustovyi que anotaba su séptimo punto. La peor notícia para los locales fue cargarse con faltas personales con dos de Aaron Best y dos de Kostadinov.

Del 26-20 y con la entrada de Agustín Ubal a pista que anotó 11 puntos, el BAXI Manresa, despertó y logró empatar el encuentro a 26. McKoy anotó un triple y Álex Reyes, cerró el primer acto, con un 29-28.

En los segundos diez minutos, los de Žan Tabak, con un parcial de 11-1 cuando el electrónico marcaba un igualado 37-37, consiguió su máxima diferencia hasta entonces con el 48-38 (+10). La mejora en defensa y el liderazgo anotador de Shannon Evans II y el dominio en la pintura de Artem Pustovyi fue clave para el dominio de los locales.

En la reanudación, el MoraBanc llegó a ganar por +13 (75-62) con el insultante dominio de Artem Pustvoyi en la pintura y de la aparición anotadora de Sir'Jabari Rice. Los de Tabak recibieron un parcial de 1-8 con un triple de Álex Reyes y de Ferran Bassas para acercarse a seis (76-70). Los locales volvieron a entrar en el partido con un mate de Kostadinov que empezó un parcial que fue de 11-2 para situar el 87-72 y la máxima diferencia de +15. Al final del tercer cuarto, 87-73.

El parcial de 0-8 del BAXI Manresa le hizo creer en la remontada situándose con el 87-81, pero un triple de Yves Pons cortó la racha visitante. Los de Diego Ocampo no pudieron superar la agresividad defensiva y también el acierto en ataque de los locales.

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Un triple de Ferran Bassas, a 2'18", situó el 98-91. Un triple de Sir'Jabari Rice dio un triunfo para creer en la permanencia con un triunfo por 104-94.

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