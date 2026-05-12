La complicada tarea de Mateu Alemany: ¿Quién será el nuevo Griezmann?

El Atlético de Madrid encara un verano de reconstrucción, o al menos con varios fichajes en el horizonte, tras una temporada marcada por la sensación de haber estado cerca de competir por todo sin terminar de dar el golpe definitivo.

El conjunto de Diego Pablo Simeone alcanzó las rondas decisivas de la Champions League y disputó la final de la Copa del Rey, pero acabó quedándose sin títulos y con la obligación de iniciar una pequeña transición deportiva. La dirección deportiva ya trabaja en varios frentes y uno de los más delicados afecta directamente a una de las mayores leyendas contemporáneas del club: Antoine Griezmann.

Pese a que el francés ha ido dosificando esfuerzos durante los últimos meses, su importancia en el equipo ha seguido siendo capital. Griezmann está firmando otra campaña de enorme peso ofensivo, acumulando 14 goles hasta la fecha entre las diferentes competiciones, además de mantener su influencia en la creación de juego.

Atlético de Madrid - Athletic Club I El gol de Antoine Griezmann / LALIGA

Más allá de los números, Simeone ha continuado confiando en él como líder futbolístico y emocional del vestuario, consciente de que sigue siendo uno de los jugadores más inteligentes y determinantes de la plantilla.

Su figura trasciende ya cualquier estadística. Griezmann se marchará del Atlético como máximo goleador histórico de la entidad, con más de 200 goles y cerca de un centenar de asistencias (99) como rojiblanco, después de una década convertida en un auténtico símbolo del 'cholismo' y de la competitividad del club en Europa.

Y es que Griezmann afronta sus últimos partidos como jugador del Atlético de Madrid antes de poner rumbo a la MLS, donde le espera Orlando City. El delantero francés ya tiene decidido cerrar su etapa como rojiblanco este verano para iniciar una nueva aventura en Estados Unidos, poniendo fin a una de las trayectorias más importantes de la historia reciente del club.

Griezmann en su último partido en Mestalla, mirando a la grada / LALIGA

Ahí es donde aparece la complicada misión de Mateu Alemany. El ejecutivo balear, una de las piezas fuertes de la planificación deportiva rojiblanca, deberá encontrar un futbolista capaz de reducir el enorme vacío que dejará Griezmann. Y no se trata únicamente de reemplazar goles o asistencias. El francés ha sido durante años el futbolista que conectaba todas las fases del juego ofensivo del Atlético, un jugador diferencial entre líneas, capaz de organizar, asistir, presionar y aparecer en los momentos decisivos.

El problema para el Atlético es evidente. En el mercado hay muy pocos jugadores con una mezcla similar de calidad técnica, inteligencia táctica y liderazgo competitivo. Además, sustituir a una leyenda del club siempre multiplica la presión sobre cualquier fichaje. Griezmann no solo ha sido un delantero decisivo, sino también uno de los grandes iconos de la historia moderna rojiblanca.

Desde hace semanas han salido varias informaciones que apuntan a que la dirección deportiva maneja varios nombres para intentar amortiguar el golpe. Aunque ninguno responde exactamente al mismo perfil futbolístico, hay candidatos que podrían ayudar a llenar el vacío creativo y ofensivo del francés.

Mason Greenwood lidera al Marsella en todas las categorías ofensivas, pero el equipo está fuera de puestos europeos / EFE

En ese sentido, Mason Greenwood ha sonado en las últimas semanas por su desequilibrio, su capacidad goleadora y el gran rendimiento que ha mostrado esta temporada en el Olympique de Marsella. Ferran Torres también aparece en escena por su polivalencia ofensiva y por el conocimiento que Mateu Alemany tiene del internacional español desde etapas anteriores. Mientras, Kang-in Lee representa una opción más asociativa y técnica, un futbolista capaz de actuar entre líneas y de aportar creatividad en el último tercio.

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No obstante, el Atlético sabe que encontrar 'otro Griezmann' es prácticamente imposible. La tarea de Alemany pasa más por reconstruir el ataque rojiblanco a partir de nuevos perfiles capaces de repartir responsabilidades y mantener la competitividad del equipo en la era post Griezmann.