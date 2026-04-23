Mateu Alemany se lanza a por el sustituto de Griezmann: Julian Brandt, el elegido

Será difícil - por no decir imposible - conseguir llenar el vacío que dejará Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid una vez parta hacia Florida para iniciar su aventura en el Orlando City. Aun así, a la entidad colchonera no le queda otra que rastrear el mercado en busca de un sustituto de garantías de 'El Principito'.

Griezmann solo hay uno. En la cúpula rojiblanca, sin embargo, parecen haber encontrado al candidato perfecto: Julian Brandt. El alemán, de 29 años, es la prioridad del Atleti para reforzar la parcela ofensiva la próxima campaña, según informa 'MARCA'.

Es uno de los pilares de un Borussia Dortmund en el que milita desde 2019 y con el que alcanzó la final de Champions 2023/24 que acabó perdiendo ante el Real Madrid. Por el camino, eso sí, se cargaron a Atlético y PSG.

El Atlético quiere a Julian Brandt / @julianbrandt

Queda libre

Mateu Alemany centra su atención en un futbolista que quedará libre el próximo 30 de junio y que comunicó al club 'borusser' que no va a renovar. Por tanto, sería un fichaje a coste cero.

La decisión de su adiós está tomada desde hace más de un mes. El propio Julian y su padre y representante Jurgen Brandt se reunieron con Niko Kovac y con Sebastian Kehl para comunicarles su marcha a final de temporada. El encuentro se produjo después de la jornada 25 ante el Colonia y, de hecho, la noticia fue confirmada por Lars Ricken, director deportivo del Dortmund: "Tuvimos conversaciones y acordamos que el contrato que vence no se extenderá". Blanco y en botella.

Brandt, ante Pedri en Montjuïc / X

El director deportivo balear ya se desplazó a Bérgamo para negociar con la Atalanta por Ederson, tal y como avanzó el citado medio, lidera ahora la posible incorporación de un futbolista que también figura en la agenda del Arsenal. Los 'Gunners', rivales en Champions, amenazan con serlo también en la puja por Brandt.

En cualquier caso, no son los únicos que siguen de cerca a un jugador asentado desde hace años en la élite europea, pese a haber desaparecido de las convocatorias de la selección alemana.

Tasado en 20 millones por el portal 'Transfemarkt', Brandt lleva 11 goles y tres asistencias en 37 partidos esta temporada con el Dortmund. Es un perfil de futbolista que ocupa las zonas interiores, que puede actuar tanto de mediapunta como de extremo.

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Tiene gol y una calidad técnica sublime: suma 57 goles y 69 asistencias en sus 303 partidos los negriamarillos.