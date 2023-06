Wilfried Zaha, o la batalla del Atlético con el PSG

Zaha, delantero de 30 años del Crystal Palace, es uno de los futbolistas más codiciados del mercado con Atlético y PSG como clubes muy interesados. Muchos analistas consideran al marfileño como uno de los jugadores más interesantes del verano si equipos de primer nivel quieren reforzar el ataque.

Un salto de calidad, un cambio, un giro que haga soñar con una gran temporada. Eso es lo que esperan los aficionados del Atlético de Madrid que quieren un nuevo aliciente en creer en una nueva temporada tras un curso, el pasado, que acabó con los colchoneros rozando el subcampeonato como único mérito.

Su ‘dimisión’ temprana en la pugna por el título y caer en Champions sin opción para la Europa League fueron varapalos grandes. Se busca nuevo impulso en el Metropolitano. Para ello, el conjunto rojiblanco bucea en el mercado y busca jugadores que satisfagan las pretensiones del Cholo Simeone de cara una campaña que pretende mejorar la anterior. Sobre todo, la actuación en Europa es un debe para un conjunto rojiblanco que cayó en la fase de grupos de la Champions pero terminó de manera excepcional el campeonato liguero.

Según los pronósticos de Betfair, hay un jugador que crea tendencia entre los apostantes para recalar en el Atlético de Madrid y ese es Wilfired Zaha. Que Zaha fiche por el Atlético cotiza a 11€ por euro apostado (todavía es una cuota alta) y muchos medios británicos consideran cada vez más factible que el futbolista del Crystal Palace sea el refuerzo del equipo del Metropolitano la temporada que viene.

Zaha es uno de esos futbolistas que el buen aficionado a la Premier League sabe desde hace muchas temporadas que ha tenido muchos equipos interesados en su fichaje. Internacional marfileño de 30 años, está en un punto de inflexión de su carrera. Desde la temporada 2014-2015 milita en el Crystal Palace, pero por nivel quizá llega el momento de está en un equipo de más exigencia.

Zaha podría recalar en el Atlético de Madrid | AFP

No tuvo suerte en el United

Durante dos temporadas militó en las filas del Manchester United, pero no tuvo sitio en un club cargado de competencia. En todos los años que ha militado en el Palace ha sido la auténtica estrella del club, pero las opciones del Palace no han pasado más haya de haber logrado la salvación. Su perfil se engloba dentro de ser un jugador con calidad, desequilibrante y con una gran capacidad de liderazgo.

El caso de Joao Felix (retornará, pero no se descartará su salida por sus malos rollos con el Cholo) ha puesto en alerta al Atlético de Madrid que busca asegurarse a un delantero de fiabilidad máxima para que acompañe a Antoine Griezmann como estrella del equipo y sirva también de complemento a Memphis Depay. En ese perfil encaja un Zaha que, además, pertenece a la estirpe de jugadores que gustan en el mercado colchonero, esto es, hombre sin demasiado nombre, de perfil bajo en el radar de las direcciones deportivas, pero con garantías y experiencia suficiente como para rendir desde el primer minuto.

El rival, todo un PSG

La garantía de que Zaha no es un fichaje del montón (al menos en este interés inicial) es que en el deseo del Atlético de Madrid aparece como enemigo el PSG. El club galo busca cambiar la política de fichajes y no quiere estrellas de primer nivel o, al menos, no tan destacadas como en los últimos tiempos. Los nuevos tiempos por el Parque de los Príncipes hablan, primero, de armar un equipo (clase media incluida) y, después, facilitar herramientas para que los mejores brillen.

Es ahí cuando emerge la opción de Wilfried Zaha que se estima que pueda ser el destino prioritario del marfileño. Según los pronósticos de Betfair, que Zaha fiche por el PSG se paga a 2€ por euro apostado siendo la opción más valorada por los apostantes, quizá amparados porque el PSG suele salirse con todos los movimientos que anhela, más si como es en este caso, es para incorporar no un jugador de nivel mundial, sino un buen futbolista de clase media.

Sucede, además, que Zaha no sólo ha sido un activo deportivo, sino social en el fútbol inglés y llamativa fue su llamada de atención en el caso del racismo donde se mostró contrario a la política del gesto con la rodilla en el suelo, le parecía insuficiente. “No importa arrodillarse porque no cambia nada, los cambios deben de ser en las escuelas y en otros medios con castigos más severos”, aseguró Zaha recientemente en una entrevista. “Los castigos deben de ser severos para que esto termine” afirma el todavía jugador del Palace. Incorporación, por tanto, con doble vertiente que podría apuntalar el proyecto de Diego Pablo Simeone.