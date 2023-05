El favorito de Guardiola

Kevin De Bruyne suma 10 goles y 27 asistencias en 44 partidos esta temporada Es la extensión del catalán sobre el terreno de juego y el organizador del juego 'citizen'

"Kevin es un jugador especial. Ve cosas que otros no pueden ver en el campo". Esas palabras se las dedicaba Pep Guardiola a Kevin De Bruyne hace unos años, su extensión en el verde y director de orquestra en la medular en el Manchester City.

Esta temporada suma 27 pases de gol, los mismos que consiguió Leo Messi en la temporada 2014/15. De hecho, el argentino es el último jugador que ha alcanzado la treintena de pases de gol (31 en la 2011/12).

El belga sabe exactamente qué hacer para explotar sus virtudes: "Sinceramente, la estadística de 'pases completados' no sirve de nada para un jugador como yo. Puedes tener un 96% de precisión, pero si das pases sin peligro no generas nada. No eres peligroso. ¿Entonces, de qué sirve?", reconocía en unas palabras para 'Sky Sports' sobre su juego.

La conexión que ha formado con Haaland, que está completando un estreno impecable en la Premier League, ilusiona a toda la parroquia 'citizen'. Haaland suma 51 goles y 8 asistencias en 46 partidos y es el máximo goleador de la competición británica con 35 tantos en 32 duelos (marca cada 74 minutos).

De estos 51 tantos, el belga le ha servido 12, el 23,5%. Eso significa que el noruego ha completado ha definido el 44,4% de las asistencias de Kevin De Bruyne.