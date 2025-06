Nico Williams, la pieza que completa el perfecto engranaje de Flick

Nico Williams es el gran protagonista del mercado de fichajes en España. Todas las informaciones apuntan a que el FC Barcelona está decidido a pagar la cláusula de rescisión del todavía jugador del Athletic Club, para que se una a su plantilla de cara a la próxima temporada. Si nada cambia parece que se cerrará la próxima semana, siempre y cuando el club azulgrana termine de hacer efectivo el pago de la cláusula de 62 millones de euros (58 más cuatro de IPC).

La intención de la entidad catalana es incorporar al jugador (quién ya tiene todo acordado con el Barça) lo antes posible, para comenzar la preparación de la próxima campaña con el objetivo de pelear nuevamente por todos los títulos. Después de conseguir este pasado año LaLiga y la Copa del Rey, el gran sueño culé vuelve a ser la conquista de la UEFA Champions League, título que no consiguen desde 2015. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que el cuadro culé consiga levantar su sexta ‘Orejona’ es del 11,11%.

Ganar fondo de armario

Más allá del deseo del propio jugador de firmar por el Barça, su fichaje responde a la necesidad de solventar algunas carencias que ha tenido el equipo a lo largo de toda la temporada. El mayor problema al que ha tenido que enfrentarse Hansi Flick es a la falta de recambios naturales para los extremos titulares. Cuando el calendario apretaba y los partidos se sucedían sin apenas descanso, el banquillo blaugrana no contaba con demasiados efectivos para suplir a los jugadores habituales que por carga de minutos, lesiones o molestias musculares no estaban disponibles o no podían disputar los noventa minutos. Uno de esos jugadores que más partidos y más tiempo han jugado ha sido Raphinha, quien además se ha convertido este año en el futbolista más determinante de la plantilla.

Con 34 goles y 25 asistencias en 57 partidos disputados, en los que ha acumulado un total de 4.661 minutos sobre el césped, su implicación directa en el equipo ha sido mayúscula. Sin embargo, en algunos tramos de la temporada ha necesitado un recambio que el técnico alemán no tenía, haciendo que el brasileño tuviese que aguantar en el terreno de juego más tiempo de lo previsto. Por esa razón, de darse finalmente el fichaje de Nico Williams, el cuerpo técnico ganaría un recambio real que además sería capaz de asumir un rol importante en el equipo tanto partiendo en el once inicial como de revulsivo desde el banquillo.

Un fichaje en clave Selección

Con la incorporación de Nico Williams, el FC Barcelona también aumentaría su presencia en la Selección. A jugadores como Gavi, Pedri, Dani Olmo o Ferran Torres, que ya han sido una constante en las convocatorias de Luis de la Fuente, habría que sumarle la posible llamada para los encuentros internacionales de Joan García. Ahora, con la posible llegada de Nico, un jugador cuyo protagonismo en la selección se ha consolidado en los últimos años, aumentaría aún más el peso del club en el equipo nacional.